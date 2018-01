Μάρτυρας στην υπόθεση ΧΥΤΥ-ΧΥΤΑ ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας

Πέντε συνολικά μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Γιάννης Καρούσος, κατέθεσαν σήμερα στο πλαίσιο εκδίκασης της υπόθεσης ΧΥΤΥ Κόσιης – ΧΥΤΑ Πάφου από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας.



Στο πλαίσιο της κατάθεσής του, ο Γιάννης Καρούσος ανέγνωσε στο Δικαστήριο την αρχική του κατάθεση στην Αστυνομία, η οποία και κατατέθηκε ως έγγραφο του Δικαστηρίου και μέρος της κυρίως εξέτασης του μάρτυρα. Μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Καρούσος ανέφερε ότι ήταν μέλος του Συμβουλίου ΟΕΔΑ Λάρνακας – Αμμοχώστου από τον Οκτώβριο του 2014 και πως από την αρχή της συμμετοχής του στο Συμβούλιο πίεζαν με τον Δήμαρχο Παραλιμνίου Θεόδωρο Πυρίλλη τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, Δήμαρχο Λάρνακας Ανδρέα Λουρουτζιάτη για πιο δραστικά μέτρα με στόχο τη μείωση των τιμών των σύμμεικτων απορριμμάτων που χρέωνε ο εργολάβος του ΧΥΤΥ Κόσιης και οι οποίες είχαν φτάσει σε κάποιο σημείο τα €101,77/τόνο.



Σημείωσε, επίσης, ότι μαζί με τον Δήμαρχο Παραλιμνίου κήρυξαν στάση πληρωμών προς το ΧΥΤΥ, θεωρώντας ότι η τιμή που θα έπρεπε να καταβάλλεται προς το ΧΥΤΥ ήταν €30-€35/τόνο, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, να τον πάρει τηλέφωνο ο Διευθυντής της εταιρείας Helector Ιωάννης Κοκότσης και να του αναφέρει πως αν δεν πλήρωνε, θα του έκλεινε την πόρτα του ΧΥΤΥ.



Ο Γιάννης Καρούσος ανέφερε, ακόμη, ότι μετά τις αποκαλύψεις του Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος, η θέση του ίδιου και του Δήμαρχου Παραλιμνίου στο Συμβούλιο ήταν να ζητηθεί από τον Δήμαρχο Πάφου να καταθέσει όλα τα στοιχεία στην Αστυνομία και να ζητηθεί από τη Γενική Εισαγγελία η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης.



Ο κ. Καρούσος είπε, ακόμη, ότι ο Ανδρέας Λουρουτζιάτης προτιμούσε μια πιο διπλωματική προσέγγιση, ενώ ο ίδιος μαζί με τον Δήμαρχο Παραλιμνίου μια πιο δυναμική αντίδραση.



Αντεξεταζόμενος από τον συνήγορο υπεράσπισης του Ανδρέα Λουρουτζιάτη, Ανδρέα Πελεκάνο, ο κ. Καρούσος σημείωσε ότι η κύρια διαφωνία τους (του ιδίου και του Δημάρχου Παραλιμνίου) με τον κ. Λουρουτζιάτη ήταν η μέθοδος διαπραγμάτευσης για μείωση των τιμών των σύμμεικτων απορριμμάτων. Εμείς θέλαμε πιο δυναμικά και ακραία μέτρα, όπως η στάση πληρωμών, οι άλλοι θεωρούσαν ότι έπρεπε να γίνει μέσω διαπραγμάτευσης», είπε.



Ανέφερε, επίσης, ότι ως αποτελέσματα της στάσης πληρωμών που κήρυξαν οι Δήμοι Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας, το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε να αποκόπτει από την κρατική χορηγία για να πληρώνει το ΧΥΤΥ. Χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας πως οι τιμές που τους χρέωνε το ΧΥΤΥ για τα σύμμεικτα απορρίμματα ήταν τόσο ψηλές, που ήταν πιο συμφέρον να μεταφέρουν τα απορρίμματα από την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου στο ΧΥΤΑ Πάφου αντί στο ΧΥΤΥ Κόσιης, αλλά και πως ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών στο Συμβούλιο τούς παρότρυνε να αυξήσουν τον φόρο στους δημότες.



Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο κ. Καρούσος είπε ότι σήμερα δεν μετέχουν Δήμοι ή Κοινότητες της επαρχίας Αμμοχώστου στο Συμβούλιο ΟΕΔΑ, καθώς είχαν ζητήσει τις 3 από τις 8 θέσεις στο Συμβούλιο, αλλά το αίτημά τους δεν έγινε αποδεκτό και έτσι αποφάσισαν να μην συμμετέχουν.



Σε ερώτηση του κ. Πελεκάνου αν τον πλησίασε ποτέ ο κ. Λουρουτζιάτης για να του προτείνει κάποια συνδιαλλαγή, ο κ. Καρούσος απάντησε αρνητικά.



Αντεξεταζόμενος από τον συνήγορο υπεράσπισης του Θεοφάνη Λώλου και της εταιρείας Enviroplan Μελετητική Σύμβουλοι Αναπτυξιακών & Τεχνικών Έργων Α.Ε Κρις Τριανταφυλλίδη και ερωτηθείς πώς κατέληξε ότι η τιμή για τα σύμμεικτα απορρίμματα έπρεπε να ήταν €30-€35/ τόνο, ο κ. Καρούσος εξήγησε ότι ο ίδιος υιοθέτησε τη θέση του Θεόδωρου Πυρίλλη και ότι δεν προέβη σε κάποια μελέτη.



Αντεξεταζόμενος από τον συνήγορο υπεράσπισης της εταιρείας Helector Γιώργο Παπαϊωάννου και απαντώντας σε θέση της υπεράσπισης ότι η μέγιστη τιμή για τα σύμμεικτα απορρίμματα ήταν €74/τόνο και πως η τιμή €101/τόνο ήταν εντελώς αβάσιμη, ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του 2013/4 η τιμή ανήλθε στα €101,77/τόνο.



Σε ερώτηση του κ Παπαϊωάννου αν συνέχισαν να χρεώνουν τους δημότες για σκύβαλα μετά τη στάση πληρωμών προς το ΧΥΤΥ, ο κ. Καρούσος είπε ότι ο Δήμος εισέπραττε τα τέλη για τα σκύβαλα, αλλά όχι στη βάση της ψηλής χρέωσης του ΧΥΤΥ.



Κατά τη σημερινή δικάσιμο κατέθεσαν, επίσης, ο πρώην Δήμαρχος Αθηένου Δημήτρης Παπαπέτρου, ο οποίος αντεξεταζόμενος από τον συνήγορο υπεράσπισης του Ανδρέα Λουρουτζιάτη, Ανδρέα Πελεκάνο και ερωτηθείς αν ο κ. Λουρουτζιάτης ήταν μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης, απάντησε ότι αυτή ήταν η εντύπωση που είχε, με την υπεράσπιση να επανέρχεται αναφέροντας ότι ουδέποτε ο κ. Λουρουτζιάτης ήταν μέλος της εν λόγω Επιτροπής και να διερωτάται γιατί όλα τα μέλη του Συμβουλίου ΟΕΔΑ είπαν στην κατάθεσή τους το ίδιο πράγμα.



Αντεξεταζόμενος από τον Κρις Τριανταφυλλίδη, ο μάρτυρας ρωτήθηκε σε σχέση με το VOP, την ειδική φόρμουλα αναπροσαρμογή της τιμής των σύμμεικτων απορριμμάτων και συγκεκριμένα κατά πόσο ήταν δυνατό, με βάση τη φόρμουλα, οι τιμές να κινηθούν είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Ο μάρτυρας απάντησε καταφατικά, προσθέτοντας, ωστόσο, πως συνήθως οι τιμές κινούνταν προς τα πάνω.



Σήμερα κατέθεσαν επίσης οι Θεοδώρα Παρασκευά, υπάλληλος Helector και υπεύθυνη λογιστηρίου ΧΥΤΥ Κόσιης, Νικολέττα Ρουσάκη, λογίστρια στην εταιρεία Helector και η αστυφύλακας Δήμητρα Σταύρου.



Η Θεοδώρα Παρασκευά, στην αρχική της κατάθεση, η οποία κατατέθηκε ως έγγραφο του Δικαστηρίου, ανέφερε ότι στις 17/8/2011 συμπλήρωσε τιμολόγιο καθ’ υπόδειξη της Παντελίτσας Μάππουρα, με εκδότη τον Αντώνη Αλεξάνδρου. Όπως είπε, το συμπλήρωσε και το έδωσε στην Παντελίτσα Μάππουρα και δεν ξέρει αν πληρώθηκε από τη Helector ή αν είναι εικονικό ή πλαστό.



Αντεξεταζόμενη από τον συνήγορο υπεράσπισης του Δημήτρη Πατσαλίδη, Αλέξανδρο Αλεξάνδρου, η κ. Παρασκευά αναγνώρισε τον γραφικό της χαρακτήρα σε ακόμη 3 τιμολόγια τα οποία της υποδείχθηκαν και ανέφερε ότι τα συμπλήρωσε και αυτά καθ’ υπόδειξη της Παντελίτσας Μάππουρα.



Κατά την κατάθεσή της, η Νικολέττα Ρουσάκη ανέφερε ότι δεν είχε γνώση για έκδοση πλαστών τιμολογίων και πως δουλειά της ήταν να καταχωρεί τα τιμολόγια στο λογιστικό σύστημα της εταιρείας και όχι να εκδίδει τιμολόγια.



Στο πλαίσιο της εξέτασής της, η κ. Ρουσάκη κατέθεσε στο Δικαστήριο ως τεκμήριο ένα φάκελο με συνολικά 54 έγγραφα, αλλά και σωρεία άλλων εγγράφων, μεταξύ των οποίων αποδείξεις και τιμολόγια.



Η αστυφύλακας, τέλος, Δήμητρα Σταύρου κατέθεσε στο Δικαστήριο ως τεκμήρια ανακριτικές καταθέσεις που έλαβε από τους Γιώργο και Νικόλα Κουλλαπή στις 11/3/2015.



Αντεξεταζόμενη από τον συνήγορο υπεράσπισης των Γιώργου Κουλλαπή, Νικόλα Κουλλαπή και της εταιρείας N.E MIDORIACO LTD, Άθω Κανναουρίδη, η κ. Σταύρου κατέθεσε ως τεκμήριο και τρίτη ανακριτική κατάθεση που έλαβε από την Γιολάντα Κουλλαπή.



Σε ερώτηση αν κατηγορήθηκε κανένα πρόσωπο για την υπόθεση που είχε διερευνήσει η ίδια, απάντησε αρνητικά.



Η εκδίκαση της υπόθεσης θα συνεχιστεί αύριο Τετάρτη στις 9:00.



Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση κατηγορούνται οι Δημήτρης Πατσαλίδης (πρώην Οικονομικός Διευθυντής Δήμου Πάφου), Μιχάλης Πάντης (Δημόσιος Υπάλληλος), Αντώνιος Κουρουζίδης (Συνταξιούχος), Στέλιος Παπαδόπουλος (Δημόσιος Υπάλληλος), Ανδρέας Λουρουτζιάτης (πρώην Δήμαρχος Λάρνακας), Γεώργιος Κουλλαπής (Συνταξιούχος), Νικόλας Κουλλαπής (Ιατρός), Enviroplan Μελετητική Σύμβουλοι Αναπτυξιακών & Τεχνικών Έργων Α.Ε (Ανώνυμος εταιρεία), Θεοφάνης Λώλος (Χημικός Μηχανικός), Helector Cyprus Ltd και N.E MIDORIACO LTD, ενώ έχουν ήδη καταδικαστεί, μετά από παραδοχή, οι Σάββας Βέργας (διετής φυλάκιση), Δημήτρης Γιαννακόπουλος (18 μήνες με αναστολή), Χριστάκης Πέτρου (10 μήνες με αναστολή), Ιμάντ Μπακλέ (10 μήνες με αναστολή) και Ευτύχιος Μαληκκίδης (δεκαπεντάμηνη φυλάκιση).

