Πρωτόκολλο συνεργασίας Hope For Children και NCAC

Το “Hope For Children” CRC Policy Center και το National Children’s Advocacy Center στις ΗΠΑ ενώνουν επίσημα τις δυνάμεις τους για την προστασία όλων των παιδιών ανακοινώνοντας την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας τους. Η συνεργασία αυτή στοχεύει στη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, αλλά και στην υλοποίηση κοινών δράσεων στα πλαίσια της πρόληψης, παρέμβασης και θεραπείας σε περιπτώσεις βίας ενάντια στα παιδιά.

Ο κος. Chris Newlin, Εκτελεστικός Διευθυντής του National Children’s Advocacy Center (NCAC) που βρίσκεται στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ, κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή του “Hope For Children” CRC Policy Center επισφραγίζοντας την συνεργασία των δύο οργανισμών μέσα από την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας. Η συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών ξεκίνησε το 2017, όταν κατά τη διαδικασία εγκαθίδρυσης του Σπιτιού του Παιδιού (ΣτΠ) και την ανάθεση της λειτουργίας του στο Hope For Children από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, επαγγελματίες του “Hope For Children” CRC Policy Center και των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και εκπρόσωποι της Αστυνομίας επισκέφτηκαν το National Children’s Advocacy Center στην Αλαμπάμα και έτυχαν εξειδικευμένης εκπαίδευσης στη διεξαγωγή δικανικών συνεντεύξεων σε παιδιά θύματα σεξουαλικής βίας.

Το NCAC ιδρύθηκε το 1985, καινοτομώντας στον τομέα της παρέμβασης στην σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Το μοντέλο διαχείρισης περιπτώσεων κακοποίησης παιδιών και υποστήριξης παιδιών θυμάτων βίας του NCAC αποτελεί πρότυπο και οι μέθοδοι του υιοθετούνται από διάφορους Οργανισμούς που εργάζονται στο πεδίο της βίας ενάντια στα παιδιά.

Με την ευκαιρία της υπογραφής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, ο Γενικός Διευθυντής του HFC, κος Joseph Borghese εξέφρασε την εκτίμηση και τις θερμές του ευχαριστίες προς τον κο. Newlin και κατ’ επέκταση τον οργανισμό που εκπροσωπεί, για τη συνεργασία και την υποστήριξη. Ο κος Borghese δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ικανοποίηση που νιώθει γνωρίζοντας ότι με τη συνεργασία αυτή θα ενδυναμωθούν οι υπηρεσίες που παρέχει το Hope For Children σε παιδιά θύματα βίας.

Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής πρόκειται να διοργανωθούν στοχευμένες εκπαιδεύσεις σε θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την διυπηρεσιακή και πολυθεματική διαχείριση των περιπτώσεων, θεραπευτικές προσεγγίσεις και μεθόδους διεξαγωγής συνεντεύξεων σε παιδιά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το “Hope For Children” CRC Policy Center στο τηλέφωνο 22103234.