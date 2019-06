Στιγμές αγωνίας σε αεροπλάνο: «Δέκα ώρες στην κόλαση» (vid)

Στιγμές αγωνίας έζησαν οι επιβάτες πτήσης της American Airlines, όταν η καμπίνα του αεροσκάφους γέμισε με κάτι που αρχικά πίστεψαν ότι ήταν καπνός, αλλά -όπως αποδείχθηκε- επρόκειτο για ομίχλη.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την 8η Ιουνίου και η πτήση προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στη Νικαράγουα, όπως αναφέρει ο Independent.

Επιβάτης του αεροσκάφους περιέγραψε την εμπειρία ως «10 ώρες στην κόλαση». Ο ίδιος κατέγραψε σε βίντεο τις σκηνές που επικρατούσαν στην καμπίνα.

«Μου κάνεις πλάκα;», ακούγεται να λέει ένας συνεπιβάτης του, που δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συμβαίνει.

Η ομίχλη στην καμπίνα επιβατών του αεροπλάνου δημιουργήθηκε επειδή ο αέρας του κλιματισμού ήρθε σε επαφή με τον θερμό και υγρό αέρα της ατμόσφαιρας, αφού το πλήρωμα της καμπίνας άνοιξε τις πόρτες του αεροσκάφους.

Ο πιλότος, αστειευόμενος, είπε πως το σκηνικό είναι βγαλμένο από το Halloween.

«Έχουμε ένα (σ.σ. παιδί) 11 μηνών και ένα 4 ετών. Καθόμουν από πάνω τους και τα έβλεπα μετά βίας», είπε άλλος επιβάτης περιγράφοντας τις σκηνές που έζησε.

Η πτήση τελικώς αναγκάστηκε να επιστρέψει στο Μαϊάμι.

Spent 10 hrs of hell with @AmericanAir. My flight from Mia to Lir was diverted to Nicaragua, we were stuck in a foggy plane for 3.25 hrs, they made no effort to feed my baby, no refund, no help, no hotel when they took us back to Mia. @WFLAShannon pic.twitter.com/6seg9Va8j4