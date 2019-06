Το μεγαλύτερο συνέδριο για τα Social Media επιστρέφει στην Κύπρο

H Τράπεζα Κύπρου παρουσιάζει το All Things Facebook & Instagram’19 in Cyprus

Έπειτα από το sold out του 2018, το All Things Facebook & Instagram επιστρέφει στην Κύπρο για να εμπνεύσει, να εκπαιδεύσει και να καταγράψει όλες τις τάσεις γύρω από το Marketing στο Facebook, το Instagram και το Messenger. Το συνέδριο, το οποίο είναι μια συνδιοργάνωση του εκδοτικού Οίκου Δίας και της Boussias Communications, θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουλίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, στη Λευκωσία, όπου θα συγκεντρώσει κορυφαίους practitioners και έμπειρους ομιλητές, οι οποίοι θα εστιάσουν σε θέματα Δημιουργικότητας, Αποτελεσματικότητας και Στρατηγικής.

Ανάμεσα στους επιβεβαιωμένους ομιλητές και ο top-rated speaker της προηγούμενης διοργάνωσης, Alex Khan και Most Followed Social Media & Live Video Coach της Γερμανίας. Επίσης, ο William Bonaddio, Social Media Consultant και Social Media Editor-in-Chief της McDonald’s, η Teresa Heath-Wareing, Founder και Director της THW Marketing Limited, ο Harry Hugo, Συνιδρυτής και Chief Campaign Officer του The Goat Agency, o Jonny Mole, SVP και Head of Partnerships της Shuttlerock, ο Τάσος Βελιάδης, Chief Strategist της Socialab, ο Βαγγέλης Δαβιτίδης, Συνιδρυτής και Executive Creative Director της 4 Wise Monkeys, ο Κωνσταντίνος Ντάλτας Γενικός Διευθυντής της Red Wolf και η Άντρεα Χατζηβασιλείου, General Manager της Partners VMLY&R.

Παρουσιάζει: Τράπεζα Κύπρου

Χρυσός Χορηγός: Red Wolf

Grand Sponsor: Partners VMLΥ&R

Χορηγοί: Socialab, Zorbas Catering

Υποστηρικτής: Coneq

Χορηγός Επικοινωνίας: Economy Today

Conference Experience Sponsor: Conferience