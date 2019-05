"Οι νέες μέθοδοι σωφρονισμού έθεσαν κριτήρια υψηλού επιπέδου"

Η ανθρωποκεντρική βάση της φιλοσοφίας και οι νέες μέθοδοι διοίκησης και σωφρονισμού που έχουν εφαρμοστεί με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και διαφορετικότητα για εκσυγχρονισμό του σωφρονιστικού συστήματος, έχουν θέσει κριτήρια υψηλού επιπέδου και ποιότητας στον τρόπο λειτουργίας των Φυλακών, δήλωσε σήμερα η Διευθύντρια των Φυλακών Άννα Αριστοτέλους, η οποία σημείωσε πως το έργο τους εκτιμάται πολύ θετικά από τις Επιτροπές του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς, καθώς και από Επιτροπές των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες αξιολογούν τη λειτουργία σωφρονιστικών υπηρεσιών.

Σε χαιρετισμό της, στο 24ο Συνέδριο των Διευθυντών Φυλακών και Υπηρεσιών Επιτήρησης του Συμβουλίου της Ευρώπης, η κ. Αριστοτέλους ανέφερε ότι «αριθμός πρακτικών μας έχουν αξιολογηθεί ως βέλτιστες πρακτικές και έχουν συμπεριληφθεί σε εκδόσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και σε φορά του EUROPRIS», για να προσθέσει ότι «για παράδειγμα, η επικοινωνία μέσω SKYPE καταγράφεται το 2016 ως μία καλή πρακτική στην έκδοση ‘Handbook for the prevention of ill-treatment in Prisons’, καταγράφονται δύο διαδικασίες μας που εφαρμόζουμε στα πλαίσια πρόληψης της κακοποίησης στις Φυλακές, από τις πέντε πρακτικές που καταγράφονται στην εν λόγω έκδοση».

Επίσης, είπε ότι «το εκπαιδευτικό μας σύστημα, το οποίο τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι το ίδιο με το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, όπως προβλέπεται και στους Ευρωπαϊκούς Κανόνες Φυλακών, έχει ψηφιστεί το 2017-2018 από τα κράτη μέλη του οργανισμού EUROPRIS, ως μία καλή πρακτική».

Όπως πρόσθεσε, «τα αποτελέσματα από τον εκσυγχρονισμό του σωφρονιστικού μας συστήματος, έχουν προσελκύσει αρκετές ξένες σωφρονιστικές υπηρεσίες και υπουργεία από διάφορες χώρες, καθώς και βουλευτές από την Γερμανία, να πραγματοποιήσουν επισκέψεις στις Φυλακές μας για μελέτη, συζήτηση και ανταλλαγή καλών πρακτικών, εκτιμώντας θετικά το έργο μας, καθώς και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί σε όλους τους τομείς στο τμήμα μας».

Παράλληλα, είπε, «έχουμε αναπτύξει συνεργασίες στα θέματα της εκπαίδευσης, διοίκησης και ασφάλειας, καθώς και διαφόρων άλλων θεμάτων που αφορούν στην διαχείριση και μεταχείριση των κρατουμένων μας».

Για την ανάθεση του 24ου Συνεδρίου των Διευθυντών Φυλακών και Υπηρεσιών Επιτηρητών των χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Διευθύντρια των Φυλακών είπε πως «είναι η επισφράγιση όλων των θετικών αλλαγών που έχουν επιτευχθεί στο Τμήμα μας, και αποτελεί τιμή τόσο για το Τμήμα μας, αλλά και γενικότερα για τη χώρα μας», σημειώνοντας ότι «το Συνέδριο Διευθυντών Φυλακών και Υπηρεσιών Επιτήρησης ελκύει τον μεγαλύτερο αριθμό συνέδρων από τις χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης».

«Το 24ο Συνέδριο των Διευθυντών Φυλακών και Υπηρεσιών Επιτήρησης του Συμβουλίου της Ευρώπης, αρχίζει σήμερα με τη συμμετοχή 140 Διευθυντών και άλλα υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη από τις Σωφρονιστικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Επιτηρητών 40 χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι εργασίες ολοκληρώνονται αύριο, Τετάρτη 22 Μαΐου, και 40 από τους συνέδρους θα επισκεφθούν τις Φυλακές μας την Πέμπτη, 23 Μαΐου, πριν την αναχώρησή τους», είπε.

