Βραβεύτηκαν οι κορυφαίες επιχειρήσεις του Κυπριακού Τουρισμού

Στην κατάμεστη αίθουσα του Filoxenia Conference Center στη Λευκωσία και παρουσία πολλών σημαντικών στελεχών και προσωπικοτήτων του κυπριακού τουρισμού πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Μαΐου, σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, η τελετή απονομής των Cyprus Tourism Awards 2019, με παρουσιάστρια την Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Tα Cyprus Tourism Awards, που παρουσίασε η Τράπεζα Κύπρου, διοργανώθηκαν από το Συγκρότημα ΔΙΑΣ και την τηλεόραση. ΣΙΓΜΑ σε συνεργασία με την Boussias Communications, υπό την αιγίδα Υφυπουργείου Τουρισμού, του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου και του Παγκύπριου Σύνδεσμου Ξενοδόχων, με στόχο την ανάδειξη της αριστείας και της καινοτομίας στον χώρο του Travel, Hospitality & Leisure. Η απήχηση των βραβείων από την πρώτη κιόλας χρονιά διοργάνωσής τους υπήρξε μεγάλη και πολλές από τις σημαντικότερες κυπριακές εταιρείες τουρισμού εμπιστεύτηκαν τη διοργάνωση και συναγωνίστηκαν για την πολυπόθητη διάκριση.

Ο Υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος, επισημαίνοντας ότι ο τουρισμός συνεισφέρει 20% στο ΑΕΠ της Κύπρου και ότι 1 στους 10 εργάζεται σε τουριστικά επαγγέλματα, συνεχάρη τους διοργανωτές για την ολιστική προσέγγιση του διαγωνισμού. Εισηγήθηκε, επίσης, τη θέσπιση βραβείων για τους εργαζόμενους στον κλάδο, ώστε να λάβουν τη σημασία και την επιβράβευση που αξίζουν. Αναφέροντας ότι κανείς δεν θυμάται αυτά που θα πεις, αλλά το πώς θα νιώσεις, κάλεσε τους επαγγελματίες του χώρου να εστιάσουν στην αυθεντική κυπριακή φιλοξενία, η οποία δημιουργεί συναισθήματα στους επισκέπτες.

Στον χαιρετισμό του, ο Δρ. Χρίστος Πατσαλίδης, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, δήλωσε σχετικά με τα βραβεία: «Με δεδομένη την εξαιρετικά μεγάλη σημασία του τουρισμού για την οικονομία μας, είναι πολύ σημαντικό να στοχεύουμε στην αναβάθμιση, στην ποιότητα, στην εξέλιξη, στην καινοτομία και ο στόχος αυτού του θεσμού είναι ακριβώς να δημιουργήσει ένα υγιές περιβάλλον ανταγωνισμού και επιβράβευσης. Αν και είναι αναμενόμενο ότι κάθε πρώτη φορά έχει τις δυσκολίες της, είναι σημαντικό να τονιστεί η τόσο μεγάλη ανταπόκριση του κλάδου για τα δεδομένα της Κύπρου, γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον, τον επαγγελματισμό, αλλά και την προοπτική για την εδραίωση του θεσμού». Κλείνοντας, συνεχάρη τους συμμετέχοντες, τους βραβευθέντες και τους επαγγελματίες του χώρου για το πολύ υψηλό επίπεδο των προτάσεων.

Στην τελετή, όπου παρευρέθηκαν περισσότερα από 300 υψηλόβαθμα στελέχη από τις μεγαλύτερες εταιρείες και φορείς τουρισμού της χώρας, βραβεύθηκαν οι πρακτικές που διακρίθηκαν από την ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, μέσω αδιάβλητης διαδικασίας που έχει θεσμοθετηθεί από τους διοργανωτές.

Κορυφαίες διακρίσεις της χρονιάς αποτελούν τα Gold βραβεία που έλαβαν οι: Four Seasons Hotel Cyprus, Parklane Resort & Spa, Cyherbia Botanical Park, Δήμος Αγίας Νάπας - Red Wolf Digital Group & W2Strategy, Red Wolf Digital Group, T&E Polydorou Design Ltd, Louis Hotels, Atlantica Hotels & Resorts, Coca-Cola / Lanitis Bros and AKTI Project & Research Centre και Casale Panayiotis.

Χορηγοί των Cyprus Tourism Awards 2019 ήταν οι εταιρείες: Gold Sponsor Top Kinisis, Powered by Xenos Travel, Catering Sponsor Pandora, Drinks Sponsor Grey Goose και Υποστηρικτές οι: Coneq, Hercules, Landas και My Events. Χορηγός επικοινωνίας: Economy Today