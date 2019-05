Άρχισε η αντεξέταση του εμπειρογνώμονα στη δίκη Focus

Άρχισε σήμερα η αντεξέταση του εμπειρογνώμονα Δημήτρη Λουκαΐδη από τον δικηγόρο Ανδρέα Χαβιαρά για την υπόθεση της Focus, με τη διαδικασία να συνεχίζεται αύριο Τρίτη, στις 0915.

Στο πλαίσιο της αντεξέτασης, ο κ. Χαβιαράς υπέβαλε σειρά ερωτημάτων και υποβολών στον κ. Λουκαΐδη, λέγοντας του, μεταξύ άλλων, ότι επικεντρώθηκε σε μια συγκεκριμένη δοσοληψία, σύμφωνα με την εντολή που έλαβε, ότι κατά την προετοιμασία της έκθεσής του είχε μια πολύ στενή γωνία εξέτασης και ότι του «έχουν διαφύγει πολλά».

Από την πλευρά του, ο μάρτυρας απάντησε ότι σε καμιά στιγμή ο ίδιος δεν ένιωσε ότι κάτι έχει διαφύγει της έρευνας. «Διαφωνώ», είπε.

Ο κ. Χαβιαράς έκανε ιδιαίτερη αναφορά και σε “arrangement fee” ύψους ενός εκατομμυρίου ρωτώντας κατά πόσο αυτή η συγκεκριμένη χρέωση θα μπορούσε να ήταν το ένα εκατομμύριο ευρώ που πληρώθηκε στο λογαριασμό A.C. Christodoulou. Ο μάρτυρας απάντησε ότι το “arrangement fee” φαίνεται να είχε πληρωθεί τον Μάρτιο του 2007 ενώ η πληρωμή του ενός εκατομμυρίου στο λογαριασμό A.C. Christodoulou έγινε στις 27 Ιουλίου 2007.

Σε περαιτέρω υποβολή του δικηγόρου υπεράσπισης ότι το ένα εκατομμύριο στο οποίο αναφέρεται σε ηλεκτρονική του επικοινωνία ο κ. Φόλε «δεν είναι τίποτα άλλο παρά το arrangement fee», ο κ. Λουκαΐδης απάντησε «διαφωνώ».

Ο κ. Λουκαΐδης κλήθηκε επίσης να απαντήσει γιατί επικεντρώθηκε στο συγκεκριμένο ζήτημα αφού η εντολή που είχε όταν ανέλαβε ήταν να παρέχει συμβουλές εμπειρογνώμονα αναφορικά με την κατάρρευση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος (provide expert advice regarding the economic collapse of the Cypriot banking system). Ο μάρτυρας απάντησε ότι η επικέντρωση προήλθε όταν από τους υπεύθυνους ανακριτές του ζητήθηκε αν μπορεί να προχωρήσει σε μια διερεύνηση για το συγκεκριμένο.

Μετά από τη διακοπή της ποινικής δίωξης εναντίον του Ανδρέα Κιζουρίδη, κατηγορούμενοι στην υπόθεση, εκτός από τον πρώην Διοικητή της Κεντρικής Χριστόδουλο Χριστοδούλου, είναι ο Μιχάλης Ζολώτας, η κόρη του κ. Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου και ο Μιχάλης Φόλε ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group – MIG (πρώην Marfin Financial Group - MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα.

Το κατηγορητήριο της υπόθεσης περιλαμβάνει 24 συνολικά κατηγορίες, σε σχέση με αδικήματα διαφθοράς, δεκασμού, δωροδοκίας, δωροληψίας, κατάχρησης εξουσίας, κατάχρησης εμπιστοσύνης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ