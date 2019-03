Δίκη Focus: Τεκμήριο τα πρακτικά Επιτροπής για την Οικονομία

Σειρά εγγράφων κατατέθηκαν σήμερα, ως τεκμήρια, στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας στο πλαίσιο εκδίκασης της ποινικής υπόθεσης για την κατ΄ ισχυρισμό δωροδοκία του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου με €1 εκ. από την εταιρεία Focus.

Τα έγγραφα κατατέθηκαν αφού πρώτα συμφωνήθηκαν ως παραδεκτά γεγονότα μεταξύ της Κατηγορούσας Αρχής και των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων στην υπόθεση.

Ενώπιον του δικαστηρίου κατατέθηκε, επίσης, αριθμός καταθέσεων, ως προς την αλήθεια του περιεχομένου τους, που έδωσαν στους ανακριτές της υπόθεσης διάφοροι μάρτυρες κατηγορίας, οι οποίοι έγιναν παραδεκτοί από τις δύο πλευρές.

Ανάμεσα στους μάρτυρες που κλήθηκαν από τις ανακριτικές αρχές να παραδώσουν τεκμήρια είναι και ο Χρ. Σταύρου εκ μέρους του Ειδικού Διαχειριστή της πρώην Λαϊκής Τράπεζας, καθώς επίσης και οι λειτουργοί της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου Α. Κοντού και Ρ. Αβραμίδου. Εκ μέρους της ΚΤΚ παράδωσαν επίσης τεκμήρια οι Χρ. Δημητρίου και Α. Ζήσιμου.

Καταθέσεις λήφθηκαν επίσης από την μάρτυρα κατηγορίας Ε. Δαβίδ, η οποία παρέδωσε προς τους ανακριτές δέσμη εγγράφων, ανάμεσα στα οποία μέρος των πρακτικών της ερευνητικής επιτροπής για την οικονομία και τη δήλωση του πρώην Υποδιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Σπύρου Σταυρινάκη ενώπιον της Επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι η ερευνητική Επιτροπή για την οικονομία σημείωνε, μεταξύ άλλων, στο πόρισμα της αναφορικά με τον πρώην Διοικητή της ΚΤΚ Χριστόδουλο Χριστοδούλου ότι "παραχώρησε τη σχετική άδεια, απαραίτητη για την επέκταση του μεριδίου της Marfin (στη Λαϊκή Τράπεζα), προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι η ΚΤ είχε ανεπιβεβαίωτη πληροφορία σύμφωνα με την οποία υπήρξε προσυνεννόηση μεταξύ της Marfin Financial Group Holdings SA και του Tosca Fund αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Λαϊκής από την HSBC». Σημείωνε, επίσης, ότι ήταν "πρόδηλο ότι αυτή η πληροφορία περιήλθε σε γνώση του κ. Χριστοδούλου από τον Φεβρουάριο του 2006, πλην όμως δεν διερευνήθηκε πριν την χορήγηση της άδειας". Στην κατάθεση του ενώπιον της Επιτροπής , ο κ. Χριστοδούλου υποστήριξε ότι διεξήχθη έρευνα αλλά δεν υπήρξε επιβεβαίωση αυτής της πληροφορίας.

Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία, κατατέθηκε επίσης ως τεκμήριο κατάθεση που λήφθηκε από την Ε. Ντορζή, η οποία παρέδωσε μέρος της επίσημης εφημερίδας της Δημοκρατίας σε σχέση με το διορισμό του Χριστόδουλου Χριστοδούλου στη θέση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας.

Η εκδίκαση συνεχίζεται την επόμενη εβδομάδα στις 12 και 13 Μαρτίου, στις 9 το πρωί.

Ο Πρόεδρος του τριμελούς Κακουργιοδικείου Λεωνίδας Καλογήρου κάλεσε τις δύο πλευρές, μέχρι την επόμενη δικάσιμο, να διερευνήσουν το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων παραδεκτών τεκμηρίων προκειμένου να συνεχιστεί η εκδίκαση της ουσίας της υπόθεσης.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση εκτός από τον κ. Χριστοδούλου, είναι ο Μιχάλης Ζολώτας, η κόρη του κ. Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου, ο πρώην σύζυγος της Ανδρέας Κιζουρίδης και ο Μιχάλης Φόλε ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group - MIG (πρώην Marfin Financial Group - MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα.

Το κατηγορητήριο της υπόθεσης περιλαμβάνει 24 συνολικά κατηγορίες, σε σχέση με αδικήματα διαφθοράς, δεκασμού, δωροδοκίας, δωροληψίας, κατάχρησης εξουσίας, κατάχρησης εμπιστοσύνης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ