Κομισιόν: Στις ενστάσεις η διαδικασία κατοχύρωσης του χαλλουμιού

Η διαδικασία για την κατοχύρωση που πρέπει να λάβει το χαλλούμι ως προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (PDO) συνεχίζεται στη βάση της κατανόησης που επετεύχθη κατά την επίσκεψη Γιούνκερ στην Κύπρο το καλοκαίρι του 2015 και βρίσκεται στη φάση της εξέτασης στων ενστάσεων, σύμφωνα με απάντηση που έδωσε εκ νέου σήμερα στο ΚΥΠΕ, αρμόδιος εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Συγκεκριμένα, ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Κομισιόν Ντάνιελ Ροζάριο επανέλαβε σήμερα ότι η διαδικασία για το χαλλούμι, βρίσκεται στο στάδιο της εξέτασης των ενστάσεων (reasoned opinions) και τόνισε ότι η Κομισιόν εργάζεται σε συνέχεια του πλαισίου κατανόησης το οποίο συμφωνήθηκε κατά την κοινή αίτηση για το χαλλούμι, κατά την επίσκεψη του Προέδρου Γιούνκερ τον Ιούλιο του 2015.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το γεγονός ότι σύμφωνα με Δελτίο Τύπου Ευρωβουλευτή η διαδικασία των ενστάσεων έχει παρέλθει, ο Ντάνιελ Ροζάριο δήλωσε πως δεν εναπόκειται σε κανέναν Ευρωβουλευτή να ανακοινώσει το πότε τερματίζεται μια διαδικασία της Κομισιόν και επέμεινε στην αρχική του τοποθέτηση.

Σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΕ και την κατανόηση που επετεύχθη τον Ιούλιο του 2015, τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί αν δεν έχουν συμφωνηθεί όλα (nothing is agreed till everything is agreed).