Με κατάθεση δύο ανακριτών συνεχίστηκε η εκδίκαση της Focus

Με την κατάθεση δύο ανακριτών της υπόθεσης συνεχίστηκε σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας η εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης που αφορά στην κατ΄ ισχυρισμό δωροδοκία του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου με €1 εκ. από την εταιρεία Focus.

Πρώτος κατάθεσε ο Λοχίας Φίλιππος Βιολάντης, ο οποίος αναφέρθηκε στις έρευνες κατά τις οποίες παραλήφθηκαν σωρεία εγγράφων και λήφθηκε ένας μεγάλος αριθμός καταθέσεων από διάφορα πρόσωπα.

Κατά την αντεξέταση του από την υπεράσπιση, ο δικηγόρος Ευστάθιος Ευσταθίου τον ρώτησε, μεταξύ άλλων, εάν περιήλθε στην κατοχή της ανακριτικής ομάδας οποιαδήποτε μαρτυρία που να δείχνει ότι ο Μιχάλης Ζολώτας βρισκόταν στην Κύπρο τη χρονική περίοδο μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου του 2013, με τον μάρτυρα να απαντά αρνητικά.

Ο κ. Ευσταθίου υπέβαλε στον μάρτυρα ότι ο λόγος που δεν υπήρξε τέτοια μαρτυρία είναι γιατί ο εν λόγω κατηγορούμενος δεν βρισκόταν κατά την πιο πάνω περίοδο στην Κύπρο «και κακώς βρίσκεται εδώ και ταλαιπωρείται για δύο χρόνια».

Ερωτηθείς προς ποια κατεύθυνση είχαν στραφεί οι ανακρίσεις της Αστυνομίας σε σχέση με την παρούσα υπόθεση, ο μάρτυρας είπε ότι η κατεύθυνση ήταν να διαπιστωθεί το κατά πόσον το €1 που είχε λάβει ο κ. Χριστοδούλου από την Focus ήταν προϊόν διαφθοράς.

Ο κ. Ευσταθίου είπε ότι η άλλη εκδοχή ήταν ότι το €1 αποτελούσε την αμοιβή που έλαβε η εταιρεία του κ. Χριστοδούλου και κατηγορούμενη στην υπόθεση A.C. Christodoulou Consultants Ltd για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρείχε στην Focus.

Ο κ. Ευσταθίου είπε στη συνέχεια στον μάρτυρα ότι ο κατηγορούμενος και η εταιρεία του είχαν καταδικαστεί σε άλλη υπόθεση για το ίδιο χρηματικό ποσό για κατηγορίες που αφορούσαν αδικήματα φορολογικής φύσεως και όχι αδικήματα διαφθοράς.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χριστοδούλου είχε καταδικαστεί από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας σε πέντε μήνες φυλάκιση μετά από παραδοχή του σε έξι κατηγορίες που αφορούσαν αδικήματα φορολογικής φύσεως. Συγκεκριμένα, ο κ. Χριστοδούλου απέφυγε να δηλώσει, επί σειρά ετών, στον Φόρο Εισοδήματος, ποσό ενός εκατομμυρίου ευρώ που έλαβε η εταιρεία του από τη Focus Maritime Corp. Το Δικαστήριο επέβαλε, επίσης, και στην εταιρεία του χρηματική ποινή ύψους 13.500 χιλιάδες ευρώ.

Στην απάντηση του, ο μάρτυρας είπε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας είχε δώσει οδηγίες στον επικεφαλής της ανακριτικής ομάδας όπως οι δύο υποθέσεις διαχωριστούν.

«Αν ήταν σωστό ή λάθος είναι θέμα του Γενικού Εισαγγελέα», είπε ο μάρτυρας με τον κ. Ευσταθίου να τον ρωτά αν αυτό που έγινε ήταν δίκαιο. Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής Ανδρέας Αριστείδης έφερε ένσταση, καλώντας τον μάρτυρα να μην δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτημα, λέγοντας ότι είναι εδώ για να καταθέσει επί των γεγονότων της υπόθεσης και όχι για να εκφράσει τη γνώμη και την άποψη του για τις ενέργειες του Γενικού Εισαγγελέα. Το δικαστήριο δέχτηκε την ένσταση της Κατηγορούσας Αρχής, συμφωνώντας με τη θέση ότι ο μάρτυρας δεν είναι εδώ για να πει τη γνώμη του αλλά τα γεγονότα.

Ο κ. Ευσταθίου υπέβαλε στη συνέχεια στον μάρτυρα ότι «αυτό που έγινε εδώ είναι μια μεγάλη αδικία» λέγοντας ότι δεν μπορεί να καταδικάζεται κάποιος για το ότι δεν είχε δηλώσει στον Φόρο Εισοδήματος ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο στη συνέχεια φορολογήθηκε και μετά να διώκεται με την κατηγορία ότι το ποσό αυτό είναι προϊόν διαφθοράς.

Ο κ. Ευσταθίου κάλεσε τον μάρτυρα να σχολιάσει το ότι ενώ το ποσό του €1 εκ καταβλήθηκε από την Focus στην εταιρεία του κ. Χριστοδούλου στις 27/7/2007, εντούτοις το κατηγορητήριο της υπόθεσης δεν προσδιορίζει το πότε ακριβώς καταβλήθηκε το ποσό αυτό αλλά αναφέρει γενικά ότι έγινε μεταξύ του Φεβρουαρίου του 2006 και της 21/09/2009.

Ο μάρτυρας είπε ότι δεν είχε καμία σχέση με την σύνταξη του κατηγορητηρίου.

Σε παρέμβαση του, ο Εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής είπε ότι το θέμα τίθεται κάπως παραπλανητικά και εξήγησε πως μεταξύ των πιο πάνω ημερομηνιών διαπράχθηκε το αδίκημα, λέγοντας ότι ένα άλλο είναι πότε διαπράχθηκε το αδίκημα και άλλο πότε καταβλήθηκε το ποσό.

Ο κ. Ευσταθίου επέμεινε ότι το κατηγορητήριο αναφέρει ότι ο κ. Χριστοδούλου έλαβε το ποσό μεταξύ του Φεβρουαρίου του 2006 και της 21/09/2009, υποβάλλοντας στον μάρτυρα ότι σκόπιμα μπήκε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να φανεί ότι το αδίκημα της δωροδοκίας διαπράχθηκε την περίοδο που ο κ. Χριστοδούλου ήταν Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας.

Ο κ. Ευσταθίου είπε ότι όταν καταβλήθηκε το ποσό του €1 εκ στις 27/7/2007 ο κ. Χριστοδούλου δεν ήταν πλέον Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας αφού είχε ήδη συνταξιοδοτηθεί στις 30/4/2007. Τα χρήματα αυτά, είπε ο κ. Ευσταθίου, τα πήρε στις 27/7 όταν ήταν συνταξιούχος και συμμετείχε στην εταιρεία της κόρης του, παρέχοντας διάφορες υπηρεσίες.

Ο κ. Ευσταθίου ισχυρίστηκε επίσης ότι η χρονική περίοδος που αναγράφεται στο κατηγορητήριο ως ο χρόνος διάπραξης του αδικήματος είχε και μια άλλη «σκοπιμότητα» που έχει να κάνει, όπως είπε, με την έκδοση του Μιχάλη Φόλε στην Κύπρο από τις ρουμανικές αρχές. Όπως υποστήριξε, αν το αδίκημα είχε διαπραχθεί το 2007 τότε, σύμφωνα με τη ρουμάνικη νομοθεσία, αυτό θα παραγραφόταν μετά την παρέλευση οκτώ χρόνων, δηλαδή το 2015. Ανέφερε ότι παράνομα και αυθαίρετα εκδόθηκε ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος στην Κύπρο στη βάση του ότι το αδίκημα διαπράχθηκε μεταξύ του Φεβρουαρίου του 2006 και της 21/09/2009 .

«Δεν ξέρω, δεν ασχολήθηκα με το κατηγορητήριο», ήταν η απάντηση του μάρτυρα στους ισχυρισμούς του κ. Ευσταθίου.

Κατά τη σημερινή δικάσιμο, κατάθεσε επίσης ως μάρτυρας κατηγορίας, ο Λογίας του ΤΑΕ Λευκωσίας Νίκος Τόμας ο οποίος συμμετείχε από το 2013 στην ανακριτική ομάδα της Αστυνομίας για τη διερεύνηση της κατάρρευσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ο κ. Τόμας αναφέρθηκε στις καταθέσεις που έλαβε από διάφορα πρόσωπα και την παραλαβή αριθμού τεκμηρίων κατά τη διερεύνηση της παρούσας υπόθεσης.

Ο κ. Τόμας, ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι έλαβε γραπτή κατάθεση από την Φρόσω Χάμπου, Λειτουργός Συμμόρφωσης στην Τράπεζα Κύπρου (πρώην Λαϊκή) καθώς επίσης έγγραφα και καταστάσεις λογαριασμών που αφορούσαν την δημοσιογράφο Αναστασία Παλάλα Χαρίδη, την εταιρεία Rizokarpasso Shipping Ltd, την εταιρεία Kyprianides Nicoiaou & Associates και το πολιτικό κόμμα Δημοκρατικός Συναγερμός.

Είπε, επίσης ότι έλαβε γραπτή κατάθεση από την Αναστασία Παλάλα Χαρίδη σχετικά με την εξόφληση δανείου που κατείχε στη Λαϊκή από την εταιρεία Focus Maritime Corp.

Έλαβε επίσης γραπτή κατάθεση από τον Αναστάσιο Αναστασίου, Τραπεζικό Υπάλληλο (πρώην Λαϊκή), ο οποίος αναφέρθηκε σχετικά για το δάνειο που δόθηκε στην Αναστασία Παλάλα Χαρίδη παραδίδοντας του και σχετικά έγγραφα.

Έλαβε επίσης γραπτή κατάθεση από την Ελίτα Μιχαηλίδου η οποία του παρέδωσε σε έντυπη μορφή τη συνέντευξη που έλαβε την 16/05/2014 από τον Ανδρέα Βγενόπουλο.

Έλαβε επίσης κατάθεση από ηχολήπτη στο συγκρότημα ΔΙΑΣ ο οποίος του παρέδωσε ψηφιακό δίσκο ο οποίος περιείχε την εκπομπή του Λάζαρου Μαύρου ημερομηνίας 21/06/2013.

Όπως αναφέρθηκε κατά τη σημερινή δικάσιμο για την υπόθεση θα κληθεί να καταθέσει μεγάλος αριθμός δημοσιογράφων.

Η εκδίκαση της υπόθεσης συνεχίζεται αύριο με την παρουσίαση άλλων έξι μαρτύρων κατηγορίας από την πλευρά της Κατηγορούσας Αρχής.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση εκτός από τον κ. Χριστοδούλου, είναι ο Μιχάλης Ζολώτας, η κόρη του κ. Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου, ο πρώην σύζυγος της Ανδρέας Κιζουρίδης και ο Μιχάλης Φόλε ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group - MIG (πρώην Marfin Financial Group - MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα.

Το κατηγορητήριο της υπόθεσης περιλαμβάνει 24 συνολικά κατηγορίες, σε σχέση με αδικήματα διαφθοράς, δεκασμού, δωροδοκίας, δωροληψίας, κατάχρησης εξουσίας, κατάχρησης εμπιστοσύνης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ