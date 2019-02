Απορρίφθηκε και η 3η ένσταση της υπεράσπισης στην υπόθεση Focus

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας απέρριψε σήμερα και την 3η ένσταση που ήγειρε η υπεράσπιση του Μιχάλη Ζολώτα και του Μιχάλη Φόλε, εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση της Focus, για κατ’ ισχυρισμό παραβίαση του απορρήτου της ιδιωτικής επικοινωνίας σε σχέση με τεκμήρια που επιχείρησε να καταθέσει στο δικαστήριο η Κατηγορούσα Αρχή.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων ήγειραν ένσταση στην κατάθεση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας(emails) των πελατών τους, η οποία λήφθηκε από ηλεκτρονικά αρχεία που εντοπίστηκαν σε σκληρούς δίσκους που βρίσκονταν στην κατοχή του Διαχειριστή της πρώην Λαϊκής Τράπεζας και είχαν παραδοθεί στις ανακριτικές αρχές.

Η θέση της υπεράσπισης ήταν ότι η κατάθεση των εν λόγω emails στο δικαστήριο θα παραβίαζε το απόρρητο της αλληλογραφίας των κατηγορουμένων διότι, όπως ισχυρίζετο, περιέχουν ιδιωτική επικοινωνία των κατηγορουμένων και συντάχθηκαν σε περίοδο που υπήρχε πλήρης προστασία του απορρήτου της αλληλογραφίας.

Είναι η τρίτη κατά σειρά ένσταση που εγείρει η υπεράσπιση για το ζήτημα της παραβίασης του απορρήτου της ιδιωτικής επικοινωνίας αναφορικά με τεκμήρια της υπόθεσης. Και οι δύο πρώτες ενστάσεις που ηγέρθησαν για το ίδιο ζήτημα απορρίφθηκαν από το δικαστήριο στο πλαίσιο δίκης εντός δίκης που είχε διαταχθεί για την εξέτασή τους.

Να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής έχουν διαταχθεί τέσσερις συνολικά δίκες εντός δίκης για εξέταση ενστάσεων που ήγειρε η υπεράσπιση, εκ των οποίων οι δύο για εξέταση ενστάσεων της υπεράσπισης για το απόρρητο της επικοινωνίας και οι άλλες δύο για αμφισβήτηση της διαδικασίας παραλαβής συγκεκριμένων τεκμηρίων από τις ελληνικές και βρετανικές αρχές. Όλες είχαν απορριφθεί από το δικαστήριο με ενδιάμεσες αποφάσεις του.

Στην ενδιάμεση απόφαση του η οποία δόθηκε σήμερα, το Κακουργιοδικείο συμφώνησε με τη θέση της Κατηγορούσας Αρχής ότι η υπό εξέταση ένσταση είναι πανομοιότυπη με τις προηγούμενες ενστάσεις και πως τα εν λόγω emails δεν περιέχουν ιδιωτική επικοινωνία αλλά επαγγελματική επικοινωνία αφού ανταλλάχθηκαν στα πλαίσια διεκπεραίωσης τραπεζικών εργασιών.

Το Δικαστήριο συμφώνησε επίσης με την Κατηγορούσα Αρχή ότι δεν χρειαζόταν η έκδοση διατάγματος από τις ελληνικές αρχές για πρόσβαση στην εν λόγω αλληλογραφία από τη στιγμή που αυτή δεν περιείχε τα χαρακτηριστικά ιδιωτικής εμπιστευτικής επικοινωνίας. «Για τους λόγους αυτής η ένσταση αποτυγχάνει και απορρίπτεται», καταλήγει στην απόφαση του το δικαστήριο.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας είχε επίσης απορρίψει αίτημα της υπεράσπισης των κατηγορουμένων για παραπομπή νομικού ερωτήματος στο Ανώτατο Δικαστήριο σε σχέση με τη 3η ένσταση για το απόρρητο της επικοινωνίας.

Μετά την απόρριψη της ένστασης, η Κατηγορούσα Αρχή προχώρησε με την κατάθεση των επίδικων emails μέσω του μάρτυρα κατηγορίας, Λοχία του ΤΑΕ Λευκωσίας, Μόδεστο Πογιατζή, ο οποίος ήταν μέλος της ανακριτικής ομάδας που διερεύνησε την παρούσα υπόθεση.

Ακολούθως ο κ. Πογιατζής κατάθεσε στα πλαίσια εξέτασης του έκθεση την οποία είχε ετοιμάσει για την υπόθεση, η οποία έκθεση αναφέρεται στα διατάγματα που εκδόθηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για αποκάλυψη τηλεπικοινωνιακών δεδομένων, στο αίτημα δικαστικής συνδρομής προς τις ελληνικές αρχές και στην έρευνα που έγινε στα γραφεία της εταιρείας A.C Christodoulou Consultans Ltd στο Στρόβολο και στην παραλαβή τεκμηρίων στην παρουσία του Χριστόδουλου Χριστοδούλου.

Κατά την αυριανή δικάσιμο, ο μάρτυρας κατηγορίας θα τύχει αντεξέτασης από την υπεράσπιση.

Το Δικαστήριο όρισε για συνέχιση της ακροαματικής διαδικασίας τις ημερομηνίες 26 και 27 Φεβρουαρίου και 5,6,13,14,19,20,27 και 28 Μαρτίου.

Ο Πρόεδρος του Κακουργιοδικείου τόνισε ότι από εκεί και πέρα και για τους επόμενους μήνες η υπόθεση θα εκδικάζεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, στις 9 το πρωί.

Η υπόθεση αφορά στην κατ΄ ισχυρισμό δωροδοκία του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου με €1 εκ. από την εταιρεία Focus. Κατηγορούμενοι στην υπόθεση εκτός από τον κ. Χριστοδούλου, είναι ο Μιχάλης Ζολώτας, η κόρη του κ. Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου, ο πρώην σύζυγος της Ανδρέας Κιζουρίδης και ο Μιχάλης Φόλε ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group - MIG (πρώην Marfin Financial Group - MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν 24 συνολικά κατηγορίες, σε σχέση με αδικήματα διαφθοράς, δεκασμού, δωροδοκίας, δωροληψίας, κατάχρησης εξουσίας, κατάχρησης εμπιστοσύνης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση ήταν επίσης ο Κυριάκος Μάγειρας, για τον οποίον το Εφετείο Αθηνών αποφάσισε τη μη έκδοση του στην Κύπρο, ως επίσης και ο Ανδρέας Βγενόπουλος ο οποίος απεβίωσε.

