Στο λιμάνι Λεμεσού το Αμερικανικό αντιτορπιλικό USS ΜcFaul

Στο λιμάνι Λεμεσού ναυλοχεί από χθες το μεσημέρι το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS McFaul, του 6ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών.





Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του 6ου στόλου, το πλήρωμα του USS ΜcFaul θα έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί μουσεία, να κάνει τις αγορές του σε καταστήματα και να συμμετέχει σε κοινωφελείς δράσεις.



Ήδη το πρωί μέλη του πληρώματος επισκέφθηκαν το Ίδρυμα για άτομα με νοητική αναπηρία "Άγιος Στέφανος" και βοήθησαν σε διάφορες εργασίες στο κτίριο του ιδρύματος.



Σύμφωνα πάντα με την ιστοσελίδα του 6ου αμερικανικού στόλου, η πλοίαρχος Janet Days εξέφρασε τη χαρά της που το πλοίο επισκέπτεται τη Λεμεσό, προσθέτοντας ότι το πλήρωμα προσβλέπει να επισκεφθεί μουσεία, καταστήματα, παραλίες και εστιατόρια, ώστε να γνωρίσει από κοντά την κυπριακή κουζίνα.



Το αντιτορπιλικό, που έχει ως βάση του τη Νάπολη της Ιταλίας, βρίσκεται στην περιοχή στο πλαίσιο «διασφάλισης των αμερικανικών εθνικών συμφερόντων, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ευρώπη και την Αφρική», προστίθεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ

The Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS McFaul (DDG-74) arrived in #Limassol, #Cyprus, Feb. 13, 2019 for a scheduled port visit.



Photos by Mass Communication Specialist 3rd Class Will Hardy pic.twitter.com/9p0SwUApp0