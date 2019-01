Πρόκληση για κάθε δρομέα ο Medochemie Μαραθώνιος Λευκωσίας

Μοναδικές στιγμές επιφυλάσσει σε χιλιάδες δρομείς από την Κύπρο και το εξωτερικό, ο πρώτος Medochemie Μαραθώνιος Λευκωσίας. Το κορυφαίο αθλητικό και πολιτιστικό γεγονός της Πρωτεύουσας, έρχεται στις 24 Φεβρουαρίου 2019 και αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη πρόκληση για κάθε δρομέα.

Στον Medochemie Μαραθώνιο Λευκωσίας, εκτός από τους αθλητές υψηλών επιδόσεων οι οποίοι τρέχουν βάζοντας ο καθένας τους προσωπικούς του στόχους, δίδεται η ευκαιρία σε άντρες και οι γυναίκες όλων των ηλικιών, να βιώσουν το Ολυμπιακό πνεύμα, να απολαύσουν τη χαρά της συμμετοχής, να δοκιμάσουν τα όρια και τις αντοχές τους και να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία, τη στιγμή που θα περάσουν τη γραμμή του τερματισμού.

Κάθε αγώνας δρόμου που εντάσσεται στο πλαίσιο του Μαραθωνίου Λευκωσίας, αποτελεί και μια μοναδική πρόκληση και όλοι συμμετέχοντες δρομείς, μπορούν να επιλέξουν τη διαδρομή που ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και τις αντοχές τους. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι αγώνες:

Medochemie Μαραθώνιος Λευκωσίας - Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019:

• Μαραθώνιος 42,195 km: Αφετηρία η Διασταύρωση της Λεωφόρου Ιωσήφ Χατζηιωσήφ & Σταυρού / Ώρα Εκκίνησης 07:00

• Ημιμαραθώνιος 21 km: Αφετηρία η Διασταύρωση της Λεωφόρου Ιωσήφ Χατζηιωσήφ & Σταυρού / Ώρα Εκκίνησης 07:00

• Μαραθώνια Σκυταλοδρομία 4x10,550 km: Αφετηρία η Διασταύρωση της Λεωφόρου Ιωσήφ Χατζηιωσήφ & Σταυρού / Ώρα Εκκίνησης 07:00

• Αγώνας Δρόμου 10 Km: Αφετηρία η Λεωφόρος Λεμεσού παρά το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς / Ώρα Εκκίνησης 10:00

• Αγώνας Δρόμου 5 Km: Αφετηρία η Διασταύρωση της Λεωφόρου Ιωσήφ Χατζηιωσήφ & Σταυρού / Ώρα Εκκίνησης 11:00

• RunCorporate 5 km: Αφετηρία η Διασταύρωση της Λεωφόρου Ιωσήφ Χατζηιωσήφ & Σταυρού / Ώρα Εκκίνησης 11:15

Ο RunCorporate 5 km, είναι Αγώνας Δρόμου για ομαδικές συμμετοχές και απευθύνεται σε εταιρείες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, σχολεία και άλλα οργανωμένα σύνολα. Οι συμμετέχοντες θα χαρούν την κάθε στιγμή της ομαδικής προσπάθειας και της διαδρομής και θα μοιραστούν όμορφα συναισθήματα και αναμνήσεις.

Medochemie Μαραθώνιος Λευκωσίας - Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019:

• Παιδικός Μαραθώνιος 1 Km για παιδία έως 6 ετών: Αφετηρία το Αθλητικό Κέντρο Στροβόλου / Ώρα Εκκίνησης 10:00

• Παιδικός Μαραθώνιος 1,5 Km για παιδία 6 - 9 ετών: Αφετηρία το Αθλητικό Κέντρο Στροβόλου / Ώρα Εκκίνησης 10:00

• Παιδικός Μαραθώνιος 1,8 Km για παιδία 9 - 12 ετών: Αφετηρία το Αθλητικό Κέντρο Στροβόλου / Ώρα Εκκίνησης 10:00

Τα παιδία μπορούν να τρέξουν ή να περπατήσουν στους αγώνες, με ή χωρίς τη συνοδεία γονέων ή κηδεμόνων. Η συμμετοχή των παιδιών και των συνοδών τους είναι δωρεάν και έναντι αντιτίμου θα πρέπει να προσκομίσουν 200 και 250 πλαστικά πώματα αντίστοιχα. Τα πλαστικά πώματα θα πωληθούν για ανακύκλωση και τα έσοδα θα δοθούν σε κοινωφελή ιδρύματα και οργανώσεις.

Στόχος των διοργανωτών του Medochemie Μαραθώνιου Λευκωσίας, είναι να τιμήσουν και να μεταδώσουν τις αξίες του δρομικού κινήματος και να στείλουν το μήνυμα πως το μεγάλο αυτό αθλητικό γεγονός ανήκει σε όλους μας!

Οι συμμετοχές σε όλους τους αγώνες του Medochemie Μαραθώνιου Λευκωσίας κλείνουν στις 10 Φεβρουαρίου 2019. Για εγγραφές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.nicosiamarathonrun.com

Για πληροφορίες: Email: marketing@nicosiamarathonrun.com / Tel: 70088100

FB: Medochemie Nicosia Marathon

Τον Medochemie Μαραθώνιο Λευκωσίας συνδιοργανώνουν η εταιρεία Nicosia Marathon Series Ltd και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Ο Μαραθώνιος τελεί υπό την αιγίδα του οργανισμού TAFISA, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του ΚΟΑ και φιλοξενείται από το Δήμο Στροβόλου. Μέγας Χορηγός η εταιρεία Medochemie. Χορηγοί Επικοινωνίας η Τηλεόραση SIGMA και το Συγκρότημα ΔΙΑΣ. Αρωγός Εκστρατείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η Τράπεζα Κύπρου. Χορηγός Αγώνα και Αθλητικής Κοινότητας η Bet on Alfa. Νομικοί Σύμβουλοι Chrysostomides & CO LLC. Επίσημος Χορηγός Υπηρεσιών Υγείας το American Medical Center/ American Heart Institute. Χορηγοί το AlterLife Boutique, The Mall of Cyprus και Kronos Express. Συνεργαζόμενοι Εταίροι η εταιρεία Gloria Jean’s Coffees, Α/ΦΟΙ Λανίτη, Cablenet, Pizza Mine, Food 4 U και Nicos Lazarides Optical Gallery. Επαγγελματικός Εξοπλισμός και Υπηρεσίες από την εταιρεία Saucony, SUUNTO, SIS, Adidas Eyewear, Powerade και Dr Tymvios Medical & Sport Lab - BHS Diagnostics. Συνεργάτες Αγώνα το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΚΥΚΚΟΣ, Χυμοί Λανίτης, AWOL, European University Cyprus, Πολιτική Άμυνα, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Δήμος Λευκωσίας, Nicosia Tourism Board, Αστυνομία Κύπρου, Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ και RYLtoday.