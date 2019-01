Πηλείδου: Σημαντικό γεγονός η εγγραφή των πλοίων της P&O Ferries

Ως ένα σημαντικό γεγονός για την κυπριακή ναυτιλία θεωρείται η εγγραφή, στο κυπριακό νηολόγιο, πλοίων της βρετανικών συμφερόντων εταιρείας P&O Ferries, ενώ ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και άλλες βρετανικές εταιρείες, λόγω του Brexit.

Σε δηλώσεις της, στη Λεμεσό, η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Νατάσα Πηλείδου, είπε πως υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον, τόσο από τη Βρετανία αλλά και γενικότερα, για εγγραφή τέτοιου τύπου πλοίων " λόγω του ότι το κυπριακό νηολόγιο έχει τεράστια τεχνογνωσία στο θέμα αυτό".

" Έχουμε πάνω από 60 ferries τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο νηολόγιο μας και τα οποία λειτουργούν σε ευρωπαϊκά λιμάνια και επομένως, οι εταιρείες γνωρίζουν ότι έχουμε την τεχνογνωσία", είπε και εξέφρασε τη βεβαιότητα της πως "το έχουμε αποδείξει και έμπρακτα με την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε στις εταιρείες".

Επιπρόσθετα, συνέχισε, δυο βρετανικοί ναυτασφαλιστικοί οργανισμοί έχουν πάρει την απόφαση να μεταφέρουν κάποιες δραστηριότητες στην Κύπρο, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζεται και από διάφορες άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη ναυτιλιακή βιομηχανία, υποδεικνύοντας ωστόσο ότι "τέτοιες αποφάσεις παίρνουν χρόνο και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες".

Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία είχε επιβεβαιώσει προ εβδομάδων πως δύο από τα πλοία της ενεγράφησαν στο κυπριακό νηολόγιο και συγκεκριμένα τα επιβατηγά "Spirit of Britain" και "Spirit of France", που συνδέουν το λιμάνι του Ντόβερ με το Καλαί στις γαλλικές ακτές. Σε νεότερη απόφαση της, η P&O Ferries ανακοίνωσε πως και τα υπόλοιπα τέσσερα πλοία που εκτελούν το ίδιο δρομολόγιο, θα εγγραφούν στο κυπριακό νηολόγιο, δηλαδή τα "Pride of Canterbury", "Pride of Kent", "Pride of Burgundy" και "European Seaway".

"Στον τομέα της ναυτιλίας θεωρώ ότι έχουμε κερδίσει από το Brexit, όμως σίγουρα το Brexit γενικότερα είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη", συμπλήρωσε η Υφυπουργός Ναυτιλίας.

Εξάλλου ο Γενικός Διευθυντής του Κυπριανού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, Θωμάς Καζάκος, ανέφερε ότι η P&O Ferries είναι μια από τις πιο ευυπόληπτες εταιρείες στον τομέα της και εξέφρασε την ελπίδα ότι με την εγγραφή των πλοίων της στο κυπριακό νηολόγιο και με τις σωστές κινήσεις, μπορούν να την ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες στο νησί μας.

"Πρέπει να είναι μια στοχοπροσηλωμένη προσπάθεια, τόσο στο κομμάτι της Βρετανίας αλλά και σε όλους τους γεωγραφικούς χώρους που μπορούμε να προσελκύσουμε, με τη διατήρηση των στοιχείων προώθησης που έχουμε να προσφέρουμε, που δεν είναι άλλοι από μια αξιόλογη ναυτιλιακή διοίκηση , μια ευυπόληπτη σημαία και φυσικά η επαρκής αντιπροσώπευσης των ναυτιλιακών αυτών εταιρειών από ένα φερέφωνο που ονομάζεται Ναυτιλιακό Επιμελητήριο", συμπλήρωσε.

Ανέφερε δε ότι η προσπάθεια για προσέλκυση εταιρειών από τη Βρετανία ξεκίνησε πριν από έξι χρόνια, όταν ακόμα συζητούσε το βρετανικό κοινοβούλιο το ενδεχόμενο εξόδου από την ΕΕ και πρόσθεσε ότι οι εταιρείες αυτές επιλέγουν την Κύπρο "γιατί διαπρέπουμε σε δυο βασικούς τομείς, το εγκριμένο ναυτιλιακό φορολογικό σύστημα και την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση".

Οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου που παραχώρησε το ΚΝΕ με αφορμή τα 30χρονα του.