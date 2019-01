To «μαγικό» φυσικό φαινόμενο που εμφανίστηκε στη Γιαλούσα (pics)

Ένα μαγικό φαινόμενο κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός το Σάββατο (5/1) στην κατεχόμενη Γιαλούσα της επαρχίας Αμμοχώστου.

Ο υδροστρόβιλος αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο δεν βλέπουμε συχνά. Από την άλλη το ουράνιο τόξο όσες φορές κι αν το δεις σε μαγνητίζει.

Όταν όμως και τα δυο φαινόμενα κάνουν ταυτόχρονα την εμφάνιση τους τότε δημιουργούν πραγματικά ένα μαγικό τοπίο.

Οι φωτογραφίες ενδεικτικές:

Photogenic #Waterspout with rainbow off Gialousa, Cyprus this afternoon 5th January. Great captures via Cyprus daily; #severeweather #Toronto #extremeweather pic.twitter.com/89HZx2lvIA