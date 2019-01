Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Cyta o Ανδρέας Νεοκλέους

Τα καθήκοντά του ως νέος Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Cyta αναλαμβάνει τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου ο Ανδρέας Νεοκλέους, στην συνέχεια απόφασης του ΔΣ του οργανισμού στις 28 Νοεμβρίου και της έγκρισής της από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 2 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Cyta, ο κ. Νεοκλέους είναι κάτοχος πτυχίου Master of Engineering in Electrical and Electronic Engineering από το Imperial College, University of London και κατέχει διδακτορικό PhD στις τηλεπικοινωνίες & επεξεργασία ψηφιακού σήματος, επίσης από το Imperial College, University of London.

Αναφέρεται επίσης ότι «διαθέτει ευρεία εμπειρία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και αναλαμβάνει την ανώτατη θέση στην εκτελεστική ιεραρχία της Cyta σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις που χαρακτηρίζεται από ολοένα αυξανόμενο και πολυδιάστατο ανταγωνισμό, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο».

Πηγή: ΚΥΠΕ