Πώς θα είναι αν ένα τσουνάμι «κτυπήσει» την Κύπρο; Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Όσο πρωτάκουστο και ν’ ακούγεται ένα πιθανό τσουνάμι δεν πρέπει να αποκλείεται στην Κύπρο!



Υπενθυμίζεται ότι το τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης σε προηγούμενη ενημέρωση του, ανέφερε ότι ο κίνδυνος για να κτυπήσει ένα τσουνάμι την Μεσόγειο είναι υπαρκτός.

Το μεγαλύτερο ύψος κύματος από τσουνάμι που καταγράφηκε στη Μεσόγειο ήταν 15 μέτρα, στην Αμοργό, έπειτα από την εκδήλωση του ισχυρού σεισμού μεγέθους 7,5 βαθμών, της 9ης Ιουλίου 1956. Υπάρχουν επίσης ιστορικές μαρτυρίες ότι και οι κυπριακές ακτές έχουν πληγεί στο παρελθόν από τσουνάμι.

Στο διαδραστικό βίντεο, παρουσιάζεται το σενάριο τσουνάμι μετά από σεισμό ύψους 8.5 στην κλίμακα Ρίχτερ στην περιοχή της Κρήτης που θα γίνει αισθητός σε Ελλάδα, Τουρκία, Λίβανο, Αίγυπτο και Κύπρο.

Με βίντεο παρουσιάζει το διαδικτυακό κανάλι για φυσικές καταστροφές CAT News τον τρόπο με τον οποίο θα κτυπήσει ένα τσουνάμι την Κύπρο.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:



Potential #tsunami impact of a M8.5 #earthquake offshore Eastern #Crete affecting #Greece, #Turkey, #Egypt, #Libya, #Cyprus and most of the Eastern Mediterranean coasts. Similar disasters occurred in 365 and 1303. (animation modelled during my PhD) #TsunamiDay2018 @unisdr pic.twitter.com/I5Xt0JPuNE