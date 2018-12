Ασθενής σεισμική δόνηση στη Λεμεσό

Ασθενής σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα της Κυριακής (23/12) στην περιοχή της Λεμεσού.

Μέχρι στιγμής, το European-Mediterranean Seismological Centre δεν έχει δώσει ακριβή αναφορά για τα ρίχτερ του σεισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την τοπική αστυνομία και τον ανταποκριτή του Σίγμα στην Λεμεσό, δεν υπήρξαν αναφορές ότι ο σεισμός έγινε αισθητός και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Felt reports received in the last few min from #Lemesos #Cyprus. Likely a small mag earthquake just offshore the city. More info soon pic.twitter.com/zJJ8kuhWPn