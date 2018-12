Νέες ενστάσεις για τα τεκμήρια της Focus

Νέες ενστάσεις ήγειρε σήμερα η υπεράσπιση κατηγορουμένων στην υπόθεση Focus κατά τη διαδικασία κατάθεσης τεκμηρίων της υπόθεσης στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, το οποίο ενδεχομένως διατάξει τη διεξαγωγή και 4ης δίκης εντός δίκης για την εξέταση και αυτών των ενστάσεων που αφορούν και πάλι τεκμήρια της υπόθεσης.

Τις ενστάσεις ήγειρε η υπεράσπιση του Μιχάλη Ζολώτα και του Μιχάλης Φόλε, εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση, όταν η Κατηγορούσα Αρχή επιχείρησε να καταθέσει στο δικαστήριο τον εξωτερικό σκληρό δίσκο που παραλήφθηκε από τις ελληνικές αρχές και περιέχει τα δικανικά αντίγραφα σκληρών δίσκων που εξασφαλίστηκαν μετά από έρευνα στα γραφεία της Focus Maritime Corp και στην οικία του Μιχάλη Ζολώτα στην Αθήνα.

Η υπεράσπιση των δύο κατηγορουμένων προέβαλε τη θέση ότι το περιεχόμενο του συγκεκριμένου δίσκου και συγκεκριμένα κάποια ηλεκτρονικά μηνύματα ταχυδρομείου(emails) που αντάλλαξαν οι Ζολώτας και Φόλε δεν μπορούν να κατατεθούν στο δικαστήριο διότι παραβιάζουν το απόρρητο της ιδιωτικής επικοινωνίας.

Η υπεράσπιση έθεσε επίσης θέμα για μη έκδοση σχετικών διαταγμάτων από τις ελληνικές αρχές για πρόσβαση στο συγκεκριμένο περιεχόμενο. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του δικαστηρίου, ο δικηγόρος των κατηγορουμένων υποστήριξε ότι το δικαστήριο αποφάσισε, σε δίκη εντός δίκης, για τη νομιμότητα της λήψης του σκληρού δίσκου από τις ελληνικές αρχές αλλά όχι για το ζήτημα της πρόσβασης στο περιεχόμενο του.

Είπε, επίσης, ότι εκ πρώτης όψεως, φαίνεται ότι υπήρξε πρόσβαση στο περιεχόμενο του σκληρού δίσκου σε προηγούμενες διαδικασίες αντιγραφής και επεξεργασίας του με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο τεκμήριο να έχει επιμολυνθεί και η τυχόν κατάθεση του στο δικαστήριο θα παραβίαζε το δικαίωμα των κατηγορουμένων σε δίκαιη δίκη. Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ανέφερε ότι αυτό το θέμα δεν έχει να κάνει με την αποδεκτότητα του τεκμηρίου αλλά με την αξιοπιστία του συγκεκριμένου μαρτυρικού υλικού.

Οι δύο πλευρές ζήτησαν χρόνο προκειμένου να μελετήσουν το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας του πλαισίου γεγονότων που αφορά στις εντάσεις και κατά πόσον θα χρειαστεί να διεξαχθεί νέα δίκη εντός δίκης.

Η Κατηγορούσα Αρχή επιχείρησε σήμερα να καταθέσει το περιεχόμενο του εν λόγω σκληρού δίσκου μέσω του νέου της μάρτυρα κατηγορίας, Λοχία του ΤΑΕ Λευκωσίας Μόδεστου Πογιατζή, ο οποίος ανέγνωσε γραπτή του κατάθεση στο πλαίσιο της κύριας εξέτασης του.

Ο κ. Πογιατζής ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην κατάθεση του ότι από τις 24 Ιουλίου 2013 εργάζεται ως ανακριτής στην ομάδα διερεύνησης υποθέσεων που σχετίζονται με την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου.

Ανέφερε ότι στις 16/12/2013, δόθηκαν οδηγίες για συνέχιση των εξετάσεων σε σχέση με διερεύνηση ύποπτης συναλλαγής, μεταφοράς χρηματικού ποσού €1.060.085 ευρώ, από λογαριασμό της Εταιρείας A.C. Christodoulou Consultants Ltd, σε λογαριασμό του Ανδρέα Κιζουρίδη στην Λαϊκή Τράπεζα, με αιτιολογικό εξόφλησης για αγοραπωλησίες ακινήτων και συγκεκριμένα πώλησης δύο οικοπέδων στο Στρόβολο, προς την πιο πάνω εταιρεία, χωρίς έγγραφη απόδειξη.

Της συναλλαγής αυτής, όπως είπε, είχε προηγηθεί έρευνα της Τράπεζας Marfin Egnatia στην Ελλάδα, όπου διαφάνηκε ότι, ποσό €1.000.000 είχε μεταφερθεί στις 27.07.2007 στο λογαριασμό της A.C. Christodoulou Consultants Ltd στην εν λόγω τράπεζα, από λογαριασμό της εταιρείας Focus Maritime Corp, ιδιοκτησίας του Μιχάλη Ζολώτα. Ως αιτιολογικό για τη μεταφορά δόθηκε «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών», χωρίς να προσκομισθεί οποιοδήποτε δικαιολογητικό έγγραφο, είπε ο μάρτυρας.

Είπε επίσης, ότι στις 04/03/2014 το Δικανικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Δεδομένων, του Αρχηγείου Αστυνομίας επιθεώρησε μέρος της δικανικής ανάλυσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των USB που παραλήφθηκαν κατά τις έρευνες που έγιναν στις 28/02/2014, στα Γραφεία της Εταιρείας A. C. CHRISTODOULOU Consultants Ltd, στο Στρόβολο, και στην οικεία του Ανδρέα Κιζουρίδη. Κατά την επιθεώρηση, ανέφερε, εντόπισε αρχείο με την ονομασία «Ιατρού Α. -Μαρφίν - 1 εκ. ευρώ.doc» και το οποίο ζήτησε να αποθηκευθεί σε ξεχωριστό αρχείο, μαζί με τις λεπτομέρειες του.

Σε περίπτωση που το δικαστήριο αποφασίσει τη διεξαγωγή δίκης εντός δίκης για εξέταση των νέων ενστάσεων τότε θα πρόκειται για την 4η στη σειρά δίκη εντός δίκης που διεξάγεται για εξέταση ενστάσεων που αφορούν στα τεκμήρια της υπόθεσης.

Το δικαστήριο είχε διατάξει τη διεξαγωγή δίκης εντός δίκη για εξέταση των ενστάσεων της υπεράσπισης που αφορούσαν στο απόρρητο της επικοινωνίας για κάποια τεκμήρια και στη διαδικασία παραλαβής συγκεκριμένων τεκμηρίων από τις ελληνικές και βρετανικές αρχές. Με ενδιάμεσες αποφάσεις του το δικαστήριο είχε απορρίψει όλες τις ενστάσεις.

Η υπόθεση αφορά στην κατ΄ ισχυρισμό δωροδοκία του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου με €1 εκ. από την εταιρεία Focus. Κατηγορούμενοι στην υπόθεση εκτός από τον κ. Χριστοδούλου, είναι ο Μιχάλης Ζολώτας, η κόρη του κ. Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου, ο πρώην σύζυγος της Ανδρέας Κιζουρίδης και ο Μιχάλης Φόλε ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group - MIG (πρώην Marfin Financial Group - MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν 24 συνολικά κατηγορίες, σε σχέση με αδικήματα διαφθοράς, δεκασμού, δωροδοκίας, δωροληψίας, κατάχρησης εξουσίας, κατάχρησης εμπιστοσύνης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση ήταν επίσης ο Κυριάκος Μάγειρας, για τον οποίον το Εφετείο Αθηνών αποφάσισε τη μη έκδοση του στην Κύπρο, ως επίσης και ο Ανδρέας Βγενόπουλος ο οποίος απεβίωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ