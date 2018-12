Κύπρος: Εγκρίθηκε επιδότηση ίντερνετ υπερυψηλών ταχυτήτων

Στα πλαίσια της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Υπουργός Μεταφορών παρουσίασε και έλαβε έγκριση για το Σχέδιο Χορηγιών ΄Ησσονος Σημασίας για επιδότηση πολιτών για Ευρυζωνικές Συνδέσεις Υπερ Υψηλών Ταχυτήτων.

Για κάθε υποστατικό, το ποσό χορηγίας υπολογίζεται στα €350 και θα καλύψει μέρος του κόστους σύνδεσης. Το συνολικό κονδύλι δεν θα ξεπεράσει τις €800.000 και θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία First Come First Served μέχρι να εξαντληθεί.

Το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα ενέκρινε πρόταση του Υπουργού Υγείας και η οποία αφορά στη Στρατηγική για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία των νέων στην Κύπρο για το 2018-2025.