Σεισμικές δονήσεις ταρακούνησαν Λευκωσία και Λεμεσό τα ξημερώματα

Νέες σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν κοντά στην περιοχή της Λευκωσίας και της Λεμεσού λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης (18/12).

Σύμφωνα με το EMSC ο σεισμός στη Λευκωσία μεγέθους 3,8 ρίχτερ σημειώθηκε 30 χλμ βορειοδυτικά της πόλης με εστιακό βάθος 10 χλμ.

Στη Λεμεσό έγιναν αισθητοί δύο σεισμοί, μικρότερης έντασης, ένας 3,6 ρίχτερ και ένας δεύτερος 3,2 ρίχτερ.

Οι σεισμικές δονήσεις έρχονται μερικά 24ωρα μετά τη διπλή σεισμική δόνηση της Κυριακής που σημειώθηκε στη Λεμεσό.

Map of the felt reports received in the last few min from #Cyprus. People were waken up in #Limassol pic.twitter.com/VMfiEOWqCQ