Η στιγμή άφιξης του Royal Air Force-Στην Κύπρο Ουίλιαμ-Κέιτ/PICS

Στις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι Λεμεσού αφίχθη το Royal Air Force που μεταφέρει τον Δούκα Ουίλιαμ και τη Δούκισσα Κέιτ Μίτλεντον. Στις Βάσεις Ακρωτηρίου βρίσκεται ο ανταποκριτής του ΣΙΓΜΑ Βαγγέλης Ευαγγέλου.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, η τρίωρη παρουσία του πριγκιπικού ζεύγους στις Βάσεις Ακρωτηρίου, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ξένων ΜΜΕ και ειδικότερα βρετανικών, όπως το BBC, ITV, ITN, Channel 4 και Sky News, ενώ το γεγονός θα καλυφθεί και από ειδησεογραφικά πρακτορεία όπως το Reuters, το Associated Press και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Περισσότερα σε λίγο

The Duke and Duchess of Cambridge arrive at @RAFAkrotiri in Cyprus to meet Serving personnel, families living on the base, wider station personnel and members of the local community. pic.twitter.com/x5sR34QrvL