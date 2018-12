Πώς η αμέλεια του Υπουργείου Εμπορίου «έκαψε» το ... Halloumi

Το θέμα της απώλειας του εμπορικού σήματος του χαλουμιού στη Βρετανία έφερε από χθες στη δημοσιότητα το Sigma, με δημοσιεύματα σήμερα να κάνουν λόγο για προσπάθεια υποβάθμισης αυτής της αρνητικής εξέλιξης εκ μέρους του Υπουργείου Εμπορίου, προβάλλοντας ως επιχείρημα τη δυνατότητα χρήσης του κοινοτικού σήματος στη Βρετανία που έχει κατοχυρωθεί από το 2000. Μιλώντας στην Πρώτη Εκπομπή του Ράδιο Πρώτo (2:10) ο Νομικός Σίμος Αγγελίδης αναφέρθηκε στο ιστορικό της υπόθεσης και την αμέλεια-καθυστέρηση που κατέδειξε το αρμόδιο Υπουργείου το προηγούμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Κυπριακή Δημοκρατία, με αίτηση που υπέβαλε το 1990 και η οποία εγκρίθηκε το 2002, κατάφερε να κατοχυρώσει ως εμπορικό σήμα με πιστοποίηση της τάξεως του 29 λέγοντας ότι το χαλούμι αποτελεί εμπορικό σήμα της Κ.Δ. που δεν εμπορεύεται η ίδια, αλλά έχει τη δυνατότητα να αριθμήσει και να τοποθετείται.

Αυτό το εμπορικό σήμα, με κάποιες εμπορικές πράξεις τον Δεκέμβριο του 2017 το ανανεώσαμε για ακόμη 10 χρόνια, δηλαδή μέχρι και το 2027. Πλην όμως στις 22 Δεκεμβρίου του 2017 η εταιρεία John & Paschalis Ltd επέλεξε να αμφισβητήσει το εμπορικό σήμα που κατείχε η ΚΔ από το 2002 και να ζητήσει είτε να ακυρωθεί είτε να ανακληθεί αυτό το εμπορικό σήμα.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως εξήγησε, το γραφείο των εμπορικών σημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου ειδοποιεί τον κάτοχο του εμπορικού σήματος - στην προκειμένη περίπτωση την Κ.Δ. Μάλιστα, ειδοποιήθηκε το αρμόδιο Υπουργείο Εμπορίου στις 18 Ιανουαρίου του 2018 και στις 26 του ίδιου μήνα, λέγοντας μέσω μιας πρώτης επιστολής ότι έχει κατατεθεί αίτηση και σε δεύτερη επιστολή ότι έχει κατατεθεί συμπληρωμένη αίτηση και θα πρέπει μέσα σε δυο μήνες να υποβάλετε την ένστασή σας στο να ακυρωθεί το εμπορικό σήμα το οποίο εσείς κατέχετε.

Αυτή η επιστολή, συνέχισε, είχε παραληφθεί στις 9 Φεβρουαρίου του 2018 και, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε το Υπουργείο στο Δικαστήριο, γράφει ότι διάβασαν την επιτολή δυο λειτουργοί του υπουργείου στις 9 Φεβρουαρίου και αμέσως μετά ένας τρίτος υπεύθυνος του Υπουργείου τη μετέφερε σε ένα τέταρτο και αυτός είχε την ευθύνη να μεταφέρει το αίτημα προς τον Γενικό Εισαγγελέα. Κάτι τέτοιο δεν έγινε και ως εκ τούτου η ΚΔ δεν κατέθεσε εμπρόθεσμα (εντός δυο μηνών) την αίτηση ένστασης.

«Ως πρακτική, το γραφείο εμπορικών σημάτων του Η.Β., όταν παρατηρήσει πως κάποιος κάτοχος δεν κατέθεσε εμπρόθεσμα ένσταση, του δίνεται η δυνατότητα να επανέλθει και καλεί εντός 14 ημερών παράτασης για να πράξει αυτό που έπρεπε», είπε.

Στις 26 Απριλίου παραλάβαμε αυτή την επιστολή και μεταβιβάστηκε από το Υπουργείο Εμπορίου στον Έφορο Εταιρειών, που είναι εντελώς άσχετος, και τελικά ο Έφορος στις 30 Απριλίου παρέπεμψε πίσω στο Υπουργείο, άρα χάθηκε και η παράταση που δόθηκε.

Στις 9 Μαΐου του 2018 το Υπουργείο αποφασίζει να στείλει μια επιστολή λέγοντας ότι θέλουμε παράταση για να καταχωρήσουμε τις ενστάσεις μας, παραγνωρίζοντας ότι μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία.

Ένα από τα επιχειρήματά μας ήταν πως μέχρι να έρθουν τα γράμματα στην Κύπρο καθυστερήσαμε και το Δικαστήριο είπε πως είναι αδιανόητο όταν κάποιος έχει συμφέρον να έπρεπε να υπάρχουν διαφορετικές προθεσμίες. Αν θέλατε, αναφέρει το Δικαστήριο, θα έπρεπε να δώσετε και ένα e-mail, όπου θα λαμβάνεται την ίδια μέρα τις αποφάσεις του γραφείου. Το Δικαστήριο λέει ότι το Υπουργείο ήταν ο συγγραφέας της ίδιας της δικής του αυτοκαταστροφής με τις πράξεις, τις παραλείψεις, την αποδιοργάνωσή του, καυτηριάζει.

Συγκεκριμένα, η απόφαση αναφέρει:

The Ministry's internal procedures were so disorganised that the letter enclosing the Application was passed from official to official after receipt on 9 February 2018, but no action was taken. In my judgment this evidence fails to establish any extenuating circumstances for the Ministry's failure to meet the statutory deadline.