Υπ. Υγείας: Στοίχημα που θέλουμε να κερδίσουμε η αυτονόμηση

Η αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων είναι στοίχημα που θέλουμε να κερδίσουμε κυρίως για τους ασθενείς μας, αλλά και για τους επαγγελματίες υγείας, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο οποίος ανέφερε ότι παράλληλα με τις διαδικασίες για την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, γίνονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας όλες οι διεργασίες για την εισαγωγή του Γενικού Σχεδίου Υγείας.

Σε χαιρετισμό του στο Συνέδριο “The Future of Healthcare in Cyprus: Healthcare Reforms and Challenges”, ο κ. Ιωάννου ανέφερε πως «έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο οι Κανονισμοί που αφορούν του Προσωπικούς και τους Ειδικούς Ιατρούς, τις συνεισφορές και τις αποκοπές και βρίσκονται στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση», για να προσθέσει πως «οι εισφορές των πολιτών θα αρχίσουν να αποκόπτονται από τον ερχόμενο Μάρτιο, ενώ η πρώτη φάση του ΓεΣΥ, που περιλαμβάνει την εξωνοσοκομειακή φροντίδα υγείας (υπηρεσία Προσωπικού Ιατρού, Ειδικού Ιατρού, φάρμακα και εργαστηριακές εξετάσεις) θα εφαρμοστεί την 1η Ιουνίου 2019».

Είπε ακόμα ότι η δεύτερη φάση που αφορά στην ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας θα εφαρμοστεί την 1η Ιουνίου 2020.

Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας χαιρέτισε τον διάλογο που πραγματοποιούν με καλή θέληση, εντατικότερα αυτές τις μέρες, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας με το θεσμικό όργανο των ιατρών, τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, με απώτερο στόχο την εξεύρεση συγκλίσεων επί των αιτημάτων που έθεσε η Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ και την ικανοποίηση στον καλύτερο δυνατό βαθμό των αιτημάτων της ιατρικής κοινότητας.

«Είναι παραδεκτό από όλες τις πλευρές ότι η εφαρμογή του ΓεΣΥ θα διασφαλίζει στους πολίτες της χώρας μας καθολική πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας μέσα από ένα σύστημα καθολικό και λειτουργικό, αποδοτικό και οικονομικά βιώσιμο, που θα παρέχει αποτελεσματική κοινωνική προστασία σε εκείνους που την έχουν ανάγκη με τρόπο που να γίνεται ορθολογιστική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, σε δημόσια και ιδιωτικό τομέα, σε ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό και υποδομές, που θα έχει ως αποτέλεσμα την εξομάλυνση της αγοράς», είπε.

Όπως σημείωσε το ΓεΣΥ έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζει την καθολική κάλυψη του πληθυσμού, αλλά και την ίση πρόσβαση των Κύπριων ασθενών σε υπηρεσίες υγείας, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, την οικονομική τους κατάσταση ή τη σοβαρότητα της πάθησής τους, συμπληρώνοντας ότι «η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, σε συνδυασμό με τη ελευθερία που θα έχουν οι ασθενείς ως προς την επιλογή του παρόχου ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, θα συμβάλουν τα μέγιστα στη μείωση των κατ’ ιδίαν πληρωμών (out-of-pocket) και την οικονομική προστασία του πληθυσμού από την ασθένεια».

Για τον τομέα των φαρμάκων, είπε πως το Υπουργείο Υγείας αναζητεί διαρκώς νέους τρόπους για την εξασφάλιση φθηνότερων φαρμάκων για τους ασθενείς, συμπληρώνοντας ότι «ιδιαίτερα για τα καινοτόμα φάρμακα, όπου παρατηρούνται οι υψηλότερες τιμές και η μεγαλύτερη δυσκολία στην πρόσβασή τους, η Κύπρος έχει προωθήσει πρωτοβουλία για σύσταση της Τεχνικής Επιτροπής της Βαλέτας, στην οποία συμμετέχουν οι Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Μάλτα, Σλοβενία και Κροατία».

«Τα εννιά αυτά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημείωσε, «μέσα από την υπογραφή της Διακήρυξης της Βαλέτας, ενισχύουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη έναντι των φαρμακοβιομηχανιών για την εξασφάλιση καινοτόμων φαρμάκων σε χαμηλότερες τιμές».

Επιπλέον, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι σε διμερές επίπεδο, Κύπρος και Ελλάδα προωθούν την κοινή διαπραγμάτευση των τιμών αποζημίωσης των καινοτόμων φαρμάκων, βάσει της οποίας η Ελλάδα θα συμπεριλάβει στις διαπραγματεύσεις της με τις φαρμακοβιομηχανίες και τις ανάγκες της Κύπρου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η γρηγορότερη πρόσβαση των Κύπριων ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα όσο και χαμηλότερες τιμές.

Εξάλλου, αναφέρθηκε επιγραμματικά και σε κάποιες άλλες μεταρρυθμίσεις που έχουν τροχιοδρομηθεί, όπως η σύσταση και η δημιουργία της Εθνικής Φαρμακευτικής Αρχής, που θα λειτουργεί σύμφωνα με πιο ευέλικτες διαδικασίες και θα συντείνει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών αδειοδότησης και κυκλοφορίας φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με την υποβολή του σχετικού νομοσχεδίου βρίσκεται σε τελικό στάδιο.

Παράλληλα, είπε πως προωθείται η νομοθετική ρύθμιση της ίδρυσης και της λειτουργίας Πανεπιστημιακών Κλινικών, μέσω της οποίας θα παρέχεται η δυνατότητα στους ακαδημαϊκούς ιατρούς και τους φοιτητές να αποκτήσουν την εμπειρία της κλινικής ιατρικής, ενώ ταυτόχρονα οι ιατροί του δημοσίου θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε πανεπιστημιακές δραστηριότητες.

Τέλος, ανέφερε ότι «όλα τα πιο πάνω έχουν έναν και μοναδικό στόχο τη ριζική αναδιοργάνωση του τομέα της Υγείας, ώστε επιτέλους η Κύπρος να αποκτήσει ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας, που να παρέχει καθολική κάλυψη και ισότιμη πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υγειονομικές υπηρεσίες», διαβεβαιώνοντας ότι «με τον Κύπριο ασθενή στο επίκεντρο, πολύ σύντομα θα αισθανόμαστε υπερήφανοι για την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που θα προσφέρουμε στους πολίτες του τόπου μας».

