Κάντε check In στη γεύση στο www.checkincyprus.com!

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας αναδιαμόρφωσης της στρατηγικής του, το Time Out International έχει διαφοροποιήσει τη διεθνή πολιτική του και έχει καταργήσει τη διάθεση του τίτλου TIME OUT υπό τη μορφή τοπικού franchise στην πλειοψηφία των χωρών που κυκλοφορεί, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Αντ’ αυτού, έχει επιλέξει να συνεχίσει με τις εκδόσεις δικής του ιδιοκτησίας.

Ο Εκδοτικός Οίκος Δίας, υπερήφανος και αποκλειστικός συνεργάτης του ομίλου Time Out από την ημέρα δημιουργίας του στην Κύπρο και μοναδικά προνομιούχος με την εμπειρία συνεργασίας του με τον διεθνή τίτλο, προχωρεί στη νέα εποχή και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του πιο επιτυχημένου τοπικού οδηγού διασκέδασης. To Check In Cyprus είναι εδώ και μαζί του θα ζήσουμε συναρπαστικές εμπειρίες.

Με τα ίδια συστατικά, την ίδια δυναμική ομάδα, τη θετική ενέργεια, το ίδιο μεράκι και τον επαγγελματισμό που μας χαρακτηρίζει εδώ και χρόνια, θα συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε την Κύπρο καθημερινά κάνοντας Check In σε όλα όσα αγαπάμε.

Προχωρούμε, λοιπόν, με το ίδιο πάθος, όραμα, αξίες, αλλά και σεβασμό στην ιστορία μας και προσβλέπουμε στη συνέχιση της σημαντικής στήριξης και συνεργασίας σας, την οποία απολαμβάνουμε διαχρονικά και για την οποία σας ευχαριστούμε θερμά.

Μαζί θα κάνουμε καθημερινά Check In στη γεύση, στη διασκέδαση, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στις μουσικές σκηνές, στις γκαλερί και στα ωραιότερα μέρη της Κύπρου για χαλάρωση και εκδρομή. Με συνεχή ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο καθημερινά, διασκέδασε και πέρασε όμορφα με τις προτάσεις και τις ιδέες που το Check In σού προτείνει, για να ζήσεις ωραίες και ξεχωριστές στιγμές.

Check In κάνουμε και στον μεγαλύτερο γαστρονομικό θεσμό της Κύπρου, ο οποίος από το 2019 μετονομάζεται σε Cyprus Eating Awards και δίνουμε ραντεβού για τη μεγάλη βραδιά των απονομών τον Νοέμβριο του 2019.

Check In στα καλύτερα της Κύπρου.

Check In για συνεχή ενημέρωση στο www.checkincyprus.com και από τις 21 Δεκεμβρίου στα περίπτερα.