Φωτογραφικό διαγωνισμό προκηρύσσει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας

Φωτογραφικό διαγωνισμό με θέμα: «Cyprus: The Shipping Star of the Mediterranean», προκηρύσσουν το Υφυπουργείο Ναυτιλίας (ΥΦΥΝ) σε συνεργασία με το Cyprus Marine Club και τη στήριξη της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, στόχοι του διαγωνισμού είναι η ενημέρωση και συμμετοχή του ευρύτερου κοινού στα θέματα ναυτιλίας, η προσέλκυση του ενδιαφέροντος για τη ναυτική παράδοση της Κύπρου, καθώς και ο εμπλουτισμός του αρχείου του Υφυπουργείου με υλικό πρωτότυπο και μοναδικό για τις επερχόμενες εκστρατείες προώθησης της κυπριακής ναυτιλίας.



Ο φωτογραφικός διαγωνισμός είναι ανοιχτός για άτομα άνω των 18 ετών από όλο τον κόσμο, με την προϋπόθεση ότι οι φωτογραφίες που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος (1ο, 2ο ή 3ο βραβείο), θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν επ’ αόριστον από το ΥΦΥΝ για σκοπούς προώθησης της κυπριακής ναυτιλίας.



Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν μέχρι πέντε (5) φωτογραφίες με γενικότερο θέμα τη ναυτιλία και συστήνεται να μην συμπεριλαμβάνονται τουριστικού τύπου φωτογραφίες.



Η κατάθεση των φωτογραφιών, μαζί με τη δήλωση συμμετοχής, γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο maritimecyprus@gmail.com.



Ο διαγωνισμός θα ισχύει μέχρι τις 11 Ιανουαρίου του 2019 τα μεσάνυχτα.



Η επιτροπή επιλογής αποτελείται από δύο εκπροσώπους του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, δύο εκπροσώπους του Cyprus Maritime Club και ένα εκπρόσωπο της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου, οι οποίοι θα επιλέξουν τις τρεις καλύτερες φωτογραφίες που θα βραβευτούν.



Οι τρεις καλύτερες φωτογραφίες και αριθμός άλλων επιλεγμένων φωτογραφιών, θα παρουσιαστούν σε φωτογραφική έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Φεβρουαρίου του 2019, στη Λεμεσό.



Οι τρεις νικητές του διαγωνισμού θα κληθούν να παραλάβουν τα δώρα τους κατά τη διάρκεια της ετήσιας δεξίωσης που διοργανώνει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας στις 4 Φεβρουαρίου του 2019, σε συνδυασμό με τη φωτογραφική έκθεση.



Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας εκφράζει θερμές ευχαριστίες στη Fleet Management Limited και στην ÖL Shipping Group Limassol που θα προσφέρουν τα δώρα για τους νικητές.



Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό, καθώς και τους Όρους και Προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να βρουν στο www.shipping.gov.cy.

Πηγή: KYΠΕ