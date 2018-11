«Έσβησε» Κύπριος ηθοποιός σε ηλικία 38 χρονών στο Λονδίνο (pics)

Έφυγε από τη ζωή ο Κύπριος ηθοποιός, Σταύρος Λουκά, σε ηλικία μόλις 38 χρονών.

Ο άτυχος Σταύρος, εμφανίστηκε σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές όπως Casualty, Family Affairs, The Human body και στις ταινίες Wicked and Dangerous Neighbours, Phases of Life και Song of Songs

Συμμετείχε επίσης σε θεατρικά έργα και σε μία διαφήμιση στη Βρετανία.

Ο 38χρονος, ο οποίος είχε χάσει τη μητέρα του τον περασμένο Σεπτέμβριο, αφήνει πίσω τον πατέρα του Δημήτρη, ο οποίος κατάγεται από την Πύλα, δύο αδέρφια, την οικογένειά του και πολλούς φίλους και γνωστούς.

Είχε σπουδάσει σε δραματικές σχολές όπως το Langham School και το Mountview Theatre School.

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο Λονδίνο.