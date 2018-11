Ιδού η απαντητική επιστολή του ΠΙΣ σε ΟΑΥ και Υπ. Υγείας

Στάλθηκαν οι αναμενόμενες απαντητικές επιστολές του ΠΙΣ με αποδέκτη τον Οργανισμό Ασφάλισης υγείας και τον Υπουργό Υγείας.

Τις επιστολές αποκαλύπτει πρώτο το ΣΙΓΜΑ.

Aυτούσια η επιστολή σε ΟΑΥ:

Η επένδυση στην υγεία θεωρείται παγκοσμίως ως ένας από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης. Στην Ευρώπη η προώθηση της καλής υγείας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του στόχου της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” για μία έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, εξ’ όσον εκτός της ευρύτερης ηθικής και οικονομικής διάστασης έχει σοβαρές θετικές επιδράσεις στην παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η επένδυση στην υγεία θεωρείται ακόμη με στενά οικονομικούς όρους ως μία παραγωγική δαπάνη που προάγει την οικονομική μεγέθυνση, κυρίως μέσω της θετικής επίδρασης στην παραγωγικότητα της εργασίας και στο προσδόκιμο επιβίωσης.

Σε συνέχεια της επιστολής σας, με ημερομηνία 7 Νοεμβρίου 2018, καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την άμεση ανταπόκριση σας. Με λύπη μας όμως παρατηρούμε ότι τα συμπεράσματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μας δεν έτυχαν ουσιαστικής αντιμετώπισης και επεξεργασίας από μέρους των Συμβούλων σας για εντοπισμό συγκλινουσών προτάσεων. Συγκεκριμένα:

Οι αντιρρήσεις μας σε σχέση με την επάρκεια του σφαιρικού προϋπολογισμού παραμένουν, κυρίως λόγω των πιο κάτω δεδομένων. Ως εκ τούτου καλούμε την αρμόδια αρχή να παραθέσει συγκεκριμένη επιχειρηματολογία και απαντήσεις.

Κατά την εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης, τα στοιχεία τα οποία είχαν συλλεχθεί, κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα, ήταν ελλιπή και αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στην εν λόγω μελέτη. Ως εκ τούτου ζητήσαμε την επικαιροποίηση των στοιχειών και τον επαναπροσδιορισμό του σχετικού προϋπολογισμού. Αυτό δεν έχει καν εξετασθεί, παρά τη δέσμευση του ΠΙΣ και την ετοιμότητα των ιατρών να παραθέσουν οποιαδήποτε στοιχεία έκριναν οι μελετητές απαραίτητα για τη διαμόρφωση ενός πιο αντικειμενικού, αντιπροσωπευτικού και επικαιροποιημένου προϋπολογισμού. Σοβαρά ερωτήματα εγείρει η άρνηση σας να μας δοθεί η ολοκληρωμένη μελέτη της Mercer και αυτό παρά και τις επανειλημμένες οδηγίες από μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας. Προς τι η συσκότιση ως προς τα ολοκληρωμένα στοιχεία;

Επιπλέον, θεωρούμε ότι θα ήταν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για διαμόρφωση κατάλληλης πολιτικής η εκπόνηση μελέτης για σκιαγράφηση της επίδρασης στην οικονομία. Τι είναι αυτό που προκάλεσε την αναβολή της, παρά την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής; Η ιατρική κοινότητα αγωνιά, για την επάρκεια του προϋπολογισμού και κατ’ επέκταση τη βιωσιμότητα του ΓεΣΥ και ως εκ τούτου ζητεί την επικαιροποίηση και επαλήθευση, άμεσα, πρακτικά και με διαφάνεια των υπολογισμών που έχουν πραγματοποιηθεί.

Αναφορικά με τη διοικητική και οικονομική αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, πριν την εφαρμογή του ΓεΣΥ, έχουν αγνοηθεί οι συστάσεις των μελετητών, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης της Mercer και του WHO, οι οποίοι τόνιζαν ξεκάθαρα ότι η αυτονόμηση των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων αποτελεί ουσιαστική πρόνοια και προϋπόθεση για αποτελεσματική εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο παραθέτουμε αναφορά από την μελέτη της Mercer όπου αναφέρει τα εξής: «we would expect that cost effective management of future budgets will be achieved under the introduction of NHS through the global budget mechanism, the single payor organization and also through the integration of the private and public section». Ποιοι οι λόγοι για αυτό;

Παράλληλα, είναι εξίσου σημαντικό όπως μας ενημερώσετε διεξοδικά και συγκεκριμένα, για τα μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν για στήριξη της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή τον πρακτικό τρόπο ρύθμισης και στήριξης του ιδιωτικού τομέα μέχρι την πλήρη αυτονόμηση των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων, καθώς επίσης και την μόνιμη διασφάλιση της επίλυσης των εργασιακών θεμάτων των Ιατρών του Δημοσίου και το μέλλον αυτών.

Σε σχέση με τις αμοιβές των Προσωπικών Ιατρών (ΠΙ) και πως αυτές κατανέμονται στον εκάστοτε ιατρό με βάση των αριθμό δικαιούχων, παρά τις κατ’ επανάληψη συζητήσεις που είχαμε στο παρελθόν, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), συνεχίζει να ακολουθεί ένα υπεραπλουστευμένο τρόπο ερμηνείας του αντίστοιχου προϋπολογισμού, ο οποίος δε συνάδει με τον πρακτικό τρόπο αποζημίωσης των ιατρών.

• Δηλαδή, ακόμα και αν ακολουθήσουμε τον τρόπο ερμηνείας του ΟΑΥ, η διαίρεση του προϋπολογισμού με τον αντίστοιχο αριθμό ΠΙ (παιδιών) του ιδιωτικού τομέα, όπως αυτός αποτυπώνεται και στις σχετικές παρουσιάσεις είναι 20 εκατ. δια 228 ιατρούς, δηλαδή, μέσες ετήσιες απολαβές στις €87.719 και όχι €100.000.

• Όταν κάποιος αναλύσει περαιτέρω τους 875 ασθενείς με βάση το μέσο όρο της αντίστοιχης αποζημίωσης της ηλικιακής ομάδας, ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών που δύναται να λάβει ένας ΠΙ για παιδιά ανέρχεται στις €70.000 και εάν ο ιατρός συμμετέχει και σε επιπρόσθετες ιατρικές πράξεις (Κατηγορίας 2 & 3), τότε ο κύκλος εργασιών δύναται να αυξηθεί

• Για τους ΠΙ ενηλίκων, στους 1200 δικαιούχους που αποτελεί αντιπροσωπευτικό αριθμό με βάση τα στατιστικά δεδομένα και τον αριθμό ιατρών που αναμένεται να ενταχθεί στο σύστημα, ο κύκλος εργασιών αναμένεται να ανέλθει στις €72.500 και δύναται να αυξηθεί από επιπρόσθετες ιατρικές πράξεις (Κατηγορίας 2 & 3).

• Όταν αφαιρέσει κάποιος το αναμενόμενο κόστος λειτουργίας των ιατρείων, τους φόρους και εισφορές πόσα θα είναι τα καθαρά έσοδα των ιατρών. Θεωρείται τα πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονική αξία και την επαγγελματική ευθύνη των ιατρών, ικανοποιητικές τις προτάσεις του ΟΑΥ.

Ζητούμε όπως μας κοινοποιήσετε τη φόρμουλα με την οποία θα γίνεται η κατανομή του οποιουδήποτε μη διανεμημένου ποσού στους ιατρούς.

Ο ΠΙΣ, με βάση τα πιο πάνω και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον αναμενόμενο αυξημένο ημερήσιο όγκο εργασίας, όπου αναμένουμε να είναι πολύ μεγαλύτερος από 4,5 ημέρες μέσο όρο ανά ασθενή τον χρόνο, αξιολογεί τις προτεινόμενες αποζημιώσεις ως μη ικανοποιητικές. Ως εκ τούτου, ζητούμε αναθεώρηση τους.

Σε σχέση με την εγγυημένη τιμή μονάδας, εύλογα διακρίνονται διαφορετικά μηνύματα από τον οργανισμό σας, όπου από τη μια εγγυάστε ένα μέσο ετήσιο εισόδημα στους Ειδικούς Ιατρούς (ΕΙ) και από την άλλη δεν είσαστε σε θέση, παρά την αυτοπεποίθηση που επιδεικνύεται στις αναλογιστικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, να εγγυηθείτε την ελάχιστη τιμή μονάδας. Για εμάς αποτελεί απόλυτη και απαραίτητη προϋπόθεση η διασφάλιση της ελάχιστης τιμής μονάδας, η οποία να βασίζεται στις εμπεριστατωμένες και ενδελεχείς μελέτες που έχετε πραγματοποιήσει. Ως εκ τούτου, θεωρούμε απαραίτητη την τοποθέτηση σας επί του προκειμένου.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υγείας, θεωρούμε απαραίτητη προϋπόθεση και επιμένουμε στη θέση μας για διαχωρισμό της αμοιβής του ιατρού από αυτήν του νοσηλευτηρίου. Παρακαλώ όπως έχουμε την πιο σαφή τοποθέτησή σας επί του θέματος. Ζητούμε επίσης να δοθεί το έγγραφο το οποίο θα καλεστεί να υπογράψει, ο κάθε συμβεβλημένος ιατρός, πριν την ψήφιση των σχετικών κανονισμών.

Τέλος, σε σχέση με την ελεύθερη άσκηση της ιδιωτικής ιατρικής στο πλαίσιο του ΓεΣΥ, είναι αντιφατικό από τη μια να θεωρούμαστε αυτο-εργοδοτούμενοι και από την άλλη να μας περιορίζετε την ελευθερία εξάσκησης του επαγγέλματός μας. Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη την προθυμία του ΟΑΥ και του Υπουργείου να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις, εισηγούμαστε αυτή να επιτρέπεται, υιοθετώντας τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται σε άλλες χώρες (π.χ. Γερμανία, Αγγλία). Σας ερωτούμε, υπάρχει αυτή η ελευθερία σε άλλα συστήματα που έχουν την ίδια φιλοσοφία και χαρακτηριστικά με το προτεινόμενο σύστημα της Κύπρου; Εάν ναι, τότε γιατί δεν επιτρέπεται στην Κύπρο και θέλετε να “εγκλωβίσετε” τους Ιατρούς;

Ο ΠΙΣ δηλώνει την ετοιμότητα του να εισέλθει σε ουσιαστικό διάλογο, νοουμένου ότι υπάρχει η βούληση για εντοπισμό πρακτικών λύσεων σε όλα τα ζητήματα.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις και αναμένουμε τις απαντήσεις και τα σχόλια σας αναφορικά με τα πιο πάνω.

Με εκτίμηση,

Πέτρος Αγαθαγγέλου,

Πρόεδρος Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου