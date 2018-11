Εθνικός Διαγωνισμός για Παραδείγματα Καλής Πρακτικής

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προκήρυξε για το 2018 τον Εθνικό Διαγωνισμό για τα Παραδείγματα Καλής Πρακτικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, στο πλαίσιο του οποίου βραβεύονται λύσεις οι οποίες έχουν εφαρμοστεί από επιχειρήσεις ή οργανισμούς για την προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης της ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας τους.

Επίσης το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στο πλαίσιο της ένταξης των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στο Αναλυτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και με στόχο την ευαισθητοποίηση και τη δημιουργία συνείδησης ασφάλειας και υγείας μεταξύ των μαθητών, προκήρυξε τους ακόλουθους 2 διαγωνισμούς:

• το Διαγωνισμό Σχολικών Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής ο οποίος προκηρύχθηκε για ένατη χρονιά μεταξύ των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, και

• το Διαγωνισμό Αφίσας ο οποίος προκηρύχθηκε για δέκατη έκτη συνεχή χρονιά μεταξύ των μαθητών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια της Τελετής Έναρξης της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2018 που πραγματοποιήθηκε στις 22/10/2018 στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου απένειμε τα Βραβεία Καλής Πρακτικής 2018 στις ακόλουθες εταιρείες:

• Το πρώτο Βραβείο απονεμήθηκε στην εταιρεία ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ για το παράδειγμα Καλής Πρακτικής με τίτλο: «Εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού, μέσα από την ανάπτυξη επικοινωνιακού υλικού, με σκοπό την εξάλειψη των ατυχημάτων στον χώρο εργασίας».

• Το δεύτερο Βραβείο απονεμήθηκε στην εταιρεία CYTA για το παράδειγμα Καλής Πρακτικής με τίτλο: «Προκήρυξη Διαγωνισμού Αφίσας ανάμεσα στα παιδιά του προσωπικού και Διαγωνισμού για βελτίωση των δραστηριοτήτων σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας εντός του Οργανισμού».

• Το τρίτο Βραβείο απονεμήθηκε εξίσου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ και στην εταιρεία C.A PAPAELLINAS LTD (PHARMACYLINE). Το παράδειγμα Καλής Πρακτικής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ είχε τίτλο: «Επιλογή Βέλτιστων Εργονομικών Καθισμάτων Προσωπικού» και το παράδειγμα της εταιρείας C.A PAPAELLINAS LTD (PHARMACYLINE) είχε τίτλο: «Ασφαλής διακίνηση στον χώρο της αποθήκης».

Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις και οργανισμοί που συμμετείχαν στο Διαγωνισμό Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής 2018 και στις οποίες δόθηκαν Τιμητικά Διπλώματα Συμμετοχής ήταν οι ακόλουθες:

1. Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΣ III)

3. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΣ III

4. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗΣ ΛΤΔ

5. ΤΕΠΑΚ – ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

6. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

7. CARAMONDANI DESALINATION PLANT LTD

8. HERMES AIRPORTS LTD

9. MUSKITA ALUMINIUM INDUSTRIES LTD

10. SWISSPORT CYPRUS LTD

11. UCLAN CYPRUS LTD



Επίσης, κατά τη διάρκεια της Τελετής, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Χρίστος Μαληκκίδης και ο Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κ. Ηλίας Μαρκάτζιης, εκ μέρους της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, απένειμαν τα βραβεία και τα χρηματικά έπαθλα για το Διαγωνισμό Σχολικών Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής 2018 στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς και στο Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού στο Στρόβολο.

Τα βραβεία στις τρεις καλύτερες συμμετοχές στο Διαγωνισμό Αφίσας 2018, που προκήρυξαν από κοινού το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, απένειμε ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας κ. Αναστάσιος Γιαννάκη και τιμητική πλακέτα στον εκπρόσωπο του κάθε σχολείου απένειμε ο Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κ. Ηλίας Μαρκάτζιης.

Το πρώτο βραβείο με χρηματικό έπαθλο €300 απονεμήθηκε στην Ελισάβετ Γεωργίου από το Γυμνάσιο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στο Πλατύ Αγλατζιάς, το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στη Μαρίνα-Μαργαρίτα Πέτσα, επίσης από το Γυμνάσιο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στο Πλατύ Αγλατζιάς και το τρίτο βραβείο απονεμήθηκε εξίσου σε δύο έργα. Το ένα από τα έργα φιλοτεχνήθηκε από την μαθήτρια Σλάβι Ιβάντσεβα από το Γυμνάσιο Λατσιών και το δεύτερο έργο φιλοτεχνήθηκε και υποβλήθηκε από κοινού από τις μαθήτριες Ελένη Ιωάννου και Χαρά Κοκκίδη, επίσης από το Γυμνάσιο Λατσιών. Επιπρόσθετα, η αφίσα που πήρε το πρώτο βραβείο έχει εκτυπωθεί σε μέγεθος Α3 προκειμένου να αξιοποιηθεί για προβολή των θεμάτων ασφάλειας και υγείας σε σχολεία και χώρους εργασίας.