Γιοφύρι της Άρτας η πλατεία Ελευθερίας – Χιλιάδες ευρώ επιβάρυνση

Το γιοφύρι της Άρτας ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν... στο τέλος όμως ανεγέρθηκε, χάρη στην θυσία της γυναίκας του πρωτομάστορα, όπως λέγει ο θρύλος.

13 χρόνια μετά την ανάθεση του έργου στο αρχιτεκτονικό γραφείο της παγκοσμίου φήμης και εγνωσμένου κύρους, Ζάχα Χαντίντ, και 10 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών, η κοινή γνώμη διερωτάται πλέον ποιες άλλες θυσίες πρέπει να γίνουν για να μετουσιωθεί σε πραγματικότητα το...χρυσοπληρωμένο όνειρο μιας ευρωπαϊκού επιπέδου κεντρικής πλατείας στην πρωτεύουσα.

Προβλήματα επί προβλημάτων έφεραν καθυστερήσεις επί καθυστερήσεων, και το κέντρο της Λευκωσίας παραμένει ένα τεράστιο εργοτάξιο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Μεταξύ άλλων, ταλαιπωρία και πρόσθετο οικονομικό κόστος...

«Το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται ο Δήμος για την παρατεταμένη επίβλεψη του έργου λόγω της μη παραλαβής του είναι της τάξης των 55 χιλιάδων», δήλωσε ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Δεκάδες χιλιάδες ευρώ "over and above" του προϋπολογισμού του όλου έργου, επισημαίνει ο Γενικός Ελεγκτής.

Διαφορετικά τα γυαλιά που φορά ο Δήμος Λευκωσίας, βλέποντας το θέμα.

«Για την αντιμετώπιση των τεχνικών απαιτήσεων του συγκεκριμένου έργου ο Δήμος έκρινε ότι η περιοδική επίβλεψη δεν ήταν αρκετή και διαπραγματεύτηκε την συνεχή επίβλεψη με βάση σχετική πρόνοια του συμβολαίου. [...] Κάθε βδομάδα, οι αρχιτέκτονες έρχονται από το Λονδίνο και μαζί με την ομάδα των υπολοίπων συμβούλων/μελετητών επιλαμβάνονται όλων των θεμάτων του έργου με επί τόπου τεχνικές συναντήσεις και επιβλέψεις», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Λευκωσίας.

Χωρίς αυτή την καθοδήγηση, συνεχή και στενή παρακολούθηση και συνεργασία μεταξύ της πολυμελούς ομάδας του αρχιτέκτονα και εργολάβου, το έργο δεν θα ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί, καταλήγει ανακοίνωση του Δήμου.