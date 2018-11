Πόσα πληρώνει ο κάθε πολίτης για ιδιωτικές υπηρεσίες Υγείας;

Περισσότερες από το 46,6% του συνόλου των δαπανών για την Υγεία είναι οι ιδιωτικές δαπάνες των Κύπριων, σύμφωνα με τις μελέτες, κάτι που συνεπάγεται ότι ο μέσος πολίτης πληρώνει αρκετά «από την τσέπη του» για να μπορέσει να έχει την ποιοτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που πραγματικά χρειάζεται.

Μιλώντας στην εκπομπή «Όλα στο φως» του Ράδιο Πρώτο με αφορμή μεγάλο συνέδριο για την Υγεία το οποίο πραγματοποιείται στη Λευκωσία στις 3 Δεκεμβρίου, η σύμβουλος σε συνέδρια για την πολιτική της Υγείας Ναταλία Τουμπανάκη ανέφερε ότι το υψηλό κόστος είναι κάτι το οποίο το ίδιο το σύστημα θέλει να αντιμετωπίσει, προκειμένου και οι πολίτες να μπορούν να απολαμβάνουν τις ίδιες υπηρεσίες σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες».

Στην ερώτηση αν στο πλαίσιο του συνεδρίου θα γίνει σύγκριση με άλλα σχέδια Υγείας από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κα Τουμπανάκη απάντησε θετικά.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα έχουμε μαζί μας τον Silviu Domente, Senior Adviser στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος θα μας μιλήσει συγκριτικά με τα υπόλοιπα συστήματα, αλλά θα κάνει και μια μικρή αναφορά όσον αφορά στην βιωσιμότητα των συστημάτων και τους τρόπους με τους οποίους αυτά τα συστήματα μπορούν να αντλούν χρηματοδότηση και να είναι βιώσιμα σε βάθος χρόνου. Αυτό, νομίζω, είναι ένα ζητούμενο σε βάθος χρόνου, καθώς η χρηματοδότηση είναι κάτι που θα συζητηθεί εκτενώς», είπε.

Πρόσθεσε δε ότι η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της Υγείας που έχουν ως στόχο την καθολική υγειονομική κάλυψη και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα. Το ίδιο και ο ρόλος της κοινωνικής ασφάλισης και η συνεργασία μαζί με την πολιτική συναίνεση, απαραίτητο συστατικό σε αυτή την κρίσιμη φάση της χώρας.

«Θα έχουμε μαζί μας εξέχουσες διεθνείς προσωπικότητες και στελέχη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας της Κύπρου», τόνισε φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την παρουσία του Υπουργού Υγείας Κωνσταντίνου Ιωάννου ο οποίος αναμένεται να δώσει μια σαφή εικόνα σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις που λαμβάνουν χώρα.

Για δεύτερη φορά στη Λευκωσία

Όσον αφορά στο συνέδριο, αυτό πραγματοποιείται για δεύτερη φορά στην Κύπρο και αφορά στο μέλλον των μεταρρυθμίσεων στην Υγεία και αφορά όλους όσους ασχολούνται με τον κλάδο, όπως τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους εκπροσώπους της βιομηχανίας φαρμάκων κ.α

«Αφορά όλους όσους ασχολούνται τόσο με τον ΓεΣΥ, όσο και με το φλέγον ζήτημα της αυτονόμησης των νοσοκομείων», σημείωσε η κα Τουμπανάκη.

Το συνέδριο συνδιοργανώνουν o Εκδοτικός Οίκος Δίας, σε συνεργασία με τη Boussias Communications και το Healthcare τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου, στο Filoxenia Conference Centre (Jean Monet Hall) στη Λευκωσία, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Το συνέδριο φιλοξενεί εξέχοντες διεθνείς ομιλητές, υψηλόβαθμα στελέχη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας, διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, ενώ σημαντικός αναμένεται να είναι και φέτος ο διάλογος με όλους τους φορείς υγείας για την πορεία και το μέλλον των μεταρρυθμίσεων του συστήματος υγείας της χώρας.

Το συνέδριο αναμένεται να ανοίξει με ομιλία του ο υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο οποίος αναμένεται να αναφερθεί στις μεταρρυθμίσεις που λαμβάνουν χώρα στο σύστημα υγείας της Κύπρου. Επίσης, στο συνέδριο θα απευθύνει χαιρετισμό ο Έλληνας υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός.

Τα κύρια θέματα που θα συζητηθούν στο συνέδριο είναι:

• Τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

• Η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στο Σύστημα Υγείας της Κύπρου.

• Οι αλλαγές στο σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας των νοσοκομείων.

• Θέματα που αφορούν τη φαρμακευτική πολιτική.

• Χρηματοδότηση και Βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας.

Τα παραπάνω θέματα θα αναπτύξουν σημαντικοί ομιλητές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι:

Nικόλαος Σχίζας, Καθηγητής Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Σύμβουλος e-health του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νικολάου Αναστασιάδη, Σταύρος Μαλάς, πρώην υπουργός Υγείας της Κύπρου, Καθηγητής Γενετικής, Ιατρικής Σχολής, University of Nicosia, Χριστίνα Γιαννάκη, Γενική Διευθύντρια του υπουργείου Υγείας, Θωμάς Αντωνίου, πρόεδρος του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, Νίκος Πολύζος, Διευθύνων Σύμβουλος Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου, Γιώργος Πετρίκκος, πρ. Κοσμήτορας και επικεφαλής Advisory Board, Ιατρική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Καθηγητής Ανοσολογίας, Ιατρικής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων, Ομότιμος Καθηγητής Εσωτερικής Ιατρικής και Λοιμώξεων, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Χρήστος Πέτρου, Αναπληρωτής Καθηγητής, School of Sciences and Engineering, Department of Life and Health Sciences, University of Nicosia, Παναγιώτης Γιάλουρος, Visiting Associate Professor, Medical School, University of Cyprus, Μάμας Θεοδώρου, καθηγητής Πολιτικής Υγείας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Άρης Σισσούρας, Επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, Μάριος Κουλούμας, Πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων, Κυριάκος Μικέλλης, Πρόεδρος Κυπριακής Ένωσης Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ), Διευθυντής Κύπρου, Pfizer, Αυγουστίνος Ποταμίτης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΦΕΚ), Μάρκος Αγαθαγγέλου, πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, Γιάννης Δημαράκης, Managing Partner, Scotwork.

Παρουσιάζει: Το πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διοργανωτές: Εκδοτικός οίκος ΔΙΑΣ και η Boussias Communications

Χορηγός: Ζοrbas Catering

Υποστηρικτής: Qoneq

Conference Experience Sponsor – Conferience

Χορηγός επικοινωνίας: Economy Today

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας

