Το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018 στο Mall of Cyprus από τις 16:00 έως τις 19.00, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο διοργανώνουν για 3η συνεχόμενη χρονιά έκθεση με θέμα: Get Connected! Μάθε τι σου προσφέρει η Ευρώπη!



Φέτος, 19 Ευρωπαϊκά προγράμματα και δίκτυα συμμετέχουν στην έκθεση με στόχο την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για τις ευκαιρίες και τις υπηρεσίες που προσφέρει η Ευρώπη. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για θέσεις εργασίας στην ΕΕ, κινητικότητα των νέων, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικαιώματα των πολιτών ως καταναλωτές, χρηματοδότηση για έρευνα και καινοτομία, και ευκαιρίες χρηματοδότησης στους τομείς της δημιουργικότητας, των οπτικοακουστικών μέσων και του πολιτισμού. Η έκθεση θα παρέχει επίσης πληροφορίες για τα μέσα που είναι διαθέσιμα για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πολλά άλλα.



Get Connected και... Μάθε τι σου προσφέρει η Ευρώπη!



Ημερομηνία: 10/11/2018

Ωρα: 16:00 – 19:00

Τόπος: Mall of Cyprus στη Λευκωσία, Eίσοδος 2