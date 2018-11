Τριμερής Κύπρου–Ελλάδας–Ιορδανίας σε επίπεδο ΥΠΕΞ στην Λευκωσία

Προετοιμασία της τριμερούς Κύπρου-Ελλάδας-Ιορδανίας τον Δεκέμβριο στην Κύπρο.

Τριμερή συνάντηση Κύπρου – Ελλάδας – Ιορδανίας σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στην Κύπρο με στόχο την προετοιμασία της συνάντησης σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών που θα γίνει στις αρχές του 2019, στην Ιορδανία.

Αυτό συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν το πρωί της Δευτέρας ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β΄, στο περιθώριο της Υπουργικής συνάντησης για τη Διαδικασία της Άκαμπα στη Χάγη της Ολλανδίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, οι εργασίες της Υπουργικής συνάντησης, που έχει ως αντικείμενο τον συντονισμό για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ολοκληρώθηκαν σήμερα.

Κατά τη συνάντηση με τον Βασιλιά της Ιορδανίας, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα που άπτονται των διμερών σχέσεων Κύπρου – Ιορδανίας, της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου – Ελλάδας – Ιορδανίας, καθώς και των σχέσεων ΕΕ-Ιορδανίας, υπό το πρίσμα του ιδιαίτερου ρόλου που η Κύπρος, ως το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, μπορεί να διαδραματίσει στην εξέλιξη τους.

Great honour to be received by His Majesty @KingAbdullahII, @RHCJO, #Jordan, #Cyprus, #AqabaProcess pic.twitter.com/TgE3LeQmfW