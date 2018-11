Διάλεξη ΝΑSA σε Κύπρο:Aπό τον Ήλιο στον Πλούτωνα και πέρα (ΒΙΝΤΕΟ)

Βίντεο από την πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη του κορυφαίου επιστήμονα της NASA James L. Green που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 19 Οκτωβρίου ανέβηκε σήμερα στο διαδίκτυο.

Στην διάλεξη με τίτλο «From the Sun to Pluto and Beyond» έγινε εισαγωγή από τον επικεφαλής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου ενώ ακολούθησε συζήτηση και ερωτήσεις από τους φοιτητές και άλλους παρευρισκόμενους.

Υπενθυμίζεται ότι η Λευκωσία καθίσταται πλέον η μόνιμη βάση των συναντήσεων που θα πραγματοποιούν κάθε δύο χρόνια οι κορυφαίοι επιστήμονες από διαστημικές υπηρεσίες ανά τον κόσμο που μελετούν την ανώτερη ατμόσφαιρα του Άρη