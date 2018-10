Κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Εθνικής Φρουράς με IDF (ΦΩΤΟ)

Φωτογραφίες από την κοινή εκπαίδευση της Εθνικής Φρουράς και των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) στην Κύπρο ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο Αρχηγός της, Αντιστράτηγος Ηλίας Λεοντάρης.

Joint training of IDF and National Guard SoF.Great opportunity and perfect activities for getting experiences,promoting understanding,building confidence and enhancing cooperation between the Israeli and Republic of Cyprus Armed Forces.Congratulations to all,of making it happen. pic.twitter.com/Jl3GlQTw5c