Σεισμός πριν από λίγο στην Κύπρο - Αισθητός σε Λευκωσία & Λεμεσό

Σεισμική δόνηση πριν από λίγο στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τις αναφορές του EMSC, ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,0 R κι έγινε αισθητός σε Λεμεσό και Λευκωσία. Παράλληλα, το Κέντρο γεωλογικής επισκόπησης κάνει λόγο για σεισμό μεγέθους μεταξύ 4,5 και 5 R.

Δείτε το επίκεντρο του σεισμού, καθώς και τις περιοχές που έγινε αισθητός.

Σ' επικοινωνία με αρμόδιους φορείς μάς αναφέρθηκε ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Ειδικότερα, η Αστυνομία αναφέρει ότι δεν καταγράφηκε καμιά κλήση για παροχή βοήθειας ή ζημιές ούτε στην πρωτεύουσα αλλά ούτε και σε Λεμεσό.

Earthquake felt 5 min ago in #Cyprus. Map of the felt reports received so far. No mag yet pic.twitter.com/iNvlwHPTbn