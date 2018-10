Έντονα καιρικά φαινόμενα-Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές

Ακραία είναι τα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν εδώ και λίγη ώρα, με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χαλάζι αλλά και ανεμοστρόβιλους.

Σύμφωνα με αναγνώστες του SigmaLive, προκλήθηκε ανεμοστρόβιλος στην περιοχή Παλαιομετόχου, ενώ έντονες ήταν οι βροχές που συνοδεύονταν από ισχυρούς ανέμους.

Όπως μας ανέφεραν, στην περιοχή επικρατούν ακραία καιρικά φαινόμενα, με τον ανεμοστρόβιλο να παρέσυρε στο πέρασμα του κεραμίδια και ηλιακούς σπιτιών.

Tornado reported between Agios Termithias and Anthoupolis, Cyprus this afternoon, October 21. Report: Panayiotis Panayiotou pic.twitter.com/2KwICsItpM