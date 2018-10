Σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις ρωσικές ακτές του Ειρηνικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Felt #earthquake (#землетрясение) M6.5 strikes 262 km NW of #Ozernovskiy (Russian Federation) 12 min ago. Please report to: https://t.co/DLum2e62RI pic.twitter.com/tP2ep0j74K