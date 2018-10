Οι καταιγίδες πάνω από την Κύπρο μέσω δορυφόρου

Εικόνα από δορυφόρο που απεικονίζει τις καταιγίδες πάνω από την Κύπρο, ανήρτησε στο twitter το Met Office Akrotiri.

Όσο αφορά τον καιρό απόψε το βράδυ, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, θα είναι κυρίως αίθριος, τοπικά όμως θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα βόρεια παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως βορειοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

#Thunderstorms over #Cyprus this afternoon will die out this evening. After that the odd rumble of thunder through the night as showers develop close to the south coast. Let's see your weather pics... ^DR pic.twitter.com/yOoVgGND0l