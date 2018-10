Το Walk of Truth καταγγέλλει Τμ.Αρχαιοτήτων για εκκλ.τοιχογραφίες

Με επιστολή του στην υπουργό Συγκοινωνιών Βασιλική Αναστασιάδη και το γενικό εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη το ίδρυμα Walk Of Truth αποκαθιστά

την αλήθεια σε σχέση με 4 εκκλησιαστικές τοιχογραφίες τις οποίες ανακάλυψε το 2014 η πρόεδρος του κ. Τασούλα Χατζητοφή και έκτοτε προσπαθεί να επιστρέψει στην Κύπρο αλλά χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα.

Το Walk of Truth καταγγέλλει το Τμήμα Αρχαιοτήτων και ζητά από την Υπουργό Συγκοινωνιών και τον Γενικό Εισαγγελέα να παρέμβουν δίνοντας πρακτικά απάντηση σε ένα βασικό ερώτημα: Ποιος είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης στον οποίο πρέπει να παραδοθούν αυτές οι τοιχογραφίες.

Οι 2 από τις 4 τοιχογραφίες όπως αναφέρει στην επιστολή του το Walk Of Truth σίγουρα είναι Κυπριακά. Και τα 4 φωτογραφήθηκαν και στάλθηκαν στον Δρ Αθανάσιο Παπαγεωργίου, πρώην διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι μόνο δύο εξ αυτών προέρχονται από την Εκκλησία της Αψιδιώτισσας στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου. Για τα άλλα δύο αναζητείται ο ιδιοκτήτης τους και γι αυτό το Walk Of Truth έκανε διεθνή καμπάνια για συλλογή πληροφοριών. Η εκκλησία της Αψιδιώτισσας ανήκει στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων το οποίο ενημέρωσε το Walk of Truth ότι ο νόμιμος ιδιοκτήτης των τοιχογραφιών είναι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Επιθυμία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων είναι όπως οι τοιχογραφίες επαναπατριστούν και φυλαχτούν στον χώρο της Επισκοπής τους στην Λευκωσία απέναντι από το Βυζαντινό Μουσείο.

Και οι 4 τοιχογραφίες συντηρήθηκαν από ειδικούς στο Λονδίνο μετά από υπόδειξη (αμισθί) του Laurence Morocco ο οποίος είχε συντηρήσει τις τοιχογραφίες του Αγίου Ευφημιανού στο Menil Foundation, στο Χιούστον στα τέλη της δεκαετίας του ‘90. Η κυρία Χατζητοφή έχει καταβάλει προσωπικά όλα τα έξοδα της καθαυτό αποκατάστασης και μεταφοράς των τεσσάρων τοιχογραφιών, καθώς επίσης και της ασφαλούς φύλαξής τους, μέχρι σήμερα. Τον Δεκέμβριο του 2014 με άδεια του Μητροπολίτη Τιμόθεου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων το Walk of Truth παρουσίασε για πρώτη φορά τις τέσσερεις τοιχογραφίες στη Βουλή των Λόρδων, στα πλαίσια συνεδρίου με τίτλο «Blood, Treasure and Islamic state: War, Extremism and the Looting of Culture» [«Αίμα, Θησαυρός και Ισλαμικό κράτος: Πόλεμος, Εξτρεμισμός και η Λεηλασία του Πολιτισμού»].

Στο συνέδριο αυτό συμμετείχαν πέραν των 200 διεθνών προσωπικοτήτων και μεταξύ των κύριων ομιλητών περιλαμβάνονταν η Βαρόνη Elizabeth Berridge, ο Βαρόνος Serge Bremmers, ανακριτής για τα εγκλήματα πολέμου στην Πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY), ο καθηγητής Willy Bruggeman, επικεφαλής της αστυνομίας του Βελγίου και πρώην διευθυντής της Europol, ο βρετανός βουλευτής David Burrowes και ο ειδικός σε θέματα νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων καθηγητής Norman Palmer. Ανάμεσα στους βασικούς ομιλητές ήταν επίσης η πρόεδρος του Walk of Truth κ Τασούλα Χατζητοφή.

Το συνέδριο κατέληξε ότι χρειάζεται συνολική αλλαγή των νομοθεσιών για να καταστεί δυνατή η προστασία της πολιτιστικής κληρονομίας των Λαών. Όλα τα έξοδα του συνεδρίου, τα οποία ανήλθαν σε 50.000, με εξαίρεση 5000 ευρώ που δόθηκε ως εισφορά από το Κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών, καλύφθηκαν από την εταιρία Octagon Professionals International B.V με έδρα την Ολλανδία η οποία είναι ιδιοκτησία της κ. Τασούλας Χατζητοφή. Σε 2 τουλάχιστον περιπτώσεις το Walk of Truth επιχείρησε να παραδώσει τις τοιχογραφίες στον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην παρουσία μάλιστα του ίδιου του Υπουργού εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας το 2015 και 2016, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό καθότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων διεκδικούσε την κυριότητα των τοιχογραφιών ως περιουσία ανήκουσα στο Κράτος.

Από το 1987, όταν η κυρία Χατζητοφή δραστηριοποιήθηκε για τον επαναπατρισμό των κυπριακών αρχαιοτήτων, είχε ενημερωθεί από την Νομική Υπηρεσία ότι οι θρησκευτικές αρχαιότητες της Κύπρου ανήκουν στην Εκκλησία της Κύπρου. Ως εκ τούτου, για κάθε επαναπατρισμό τον οποίο διεκπεραίωνε, η κυρία Χατζητοφή διέθετε πληρεξούσιο από τον αντίστοιχο Επίσκοπο ή Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου. Η κ. Χατζητοφή μετά τις ανεπιτυχείς προσπάθειες της για παράδοση των τοιχογραφιών στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, από το 2016 βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με κάθε αρμόδιο φορέα για την παράδοση των τοιχογραφιών στους νόμιμους ιδιοκτήτες του, αλλά συνεχώς βρίσκει μπροστά της το Τμήμα Αρχαιοτήτων τα οποία διεκδικεί την κυριότητα των τοιχογραφιών ως περιουσία ανήκουσα στο Κράτος.

Με επιστολή της η κ Χατζητοφή προς την Υπουργό Συγκοινωνίων & Έργων ζητεί όπως επί του θέματος κυριότητος των τοιχογραφιών και δη επί της θέσης του τμήματος αρχαιοτήτων γνωματεύσει ο έντιμος Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ούτως ώστε να μπορέσει η κ Χατζητοφή εκ μέρους του Walk of Truth να προχωρήσει με τον επαναπατρισμό των τοιχογραφιών.

