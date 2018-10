Νέα συνάντηση Νεοφύτου - Οζερσάι - «Άρχισαν οι ανεπίσημες επαφές»

Νέα συνάντηση είχε ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, με τον λεγόμενο «υπουργό εξωτερικών» του ψευδοκράτους, Κουντρέτ Οζερσάι, ύστερα από την δημόσια διαφωνία Προεδρικού – Πινδάρου, με αφορμή τις προειδοποιήσεις για «εθνικό τσουνάμι».

Η συνάντηση έγινε στον κατεχόμενο Κορμακίτη με τους δυο άντρες να προχωρούν στις ίδιες αναρτήσεις στο twitter, λέγοντας ότι «είτε συμφωνούμε είτε όχι ο διάλογος είναι ο μόνος πολιτισμένος τρόπος να προχωρήσουμε μπροστά. Μετά τη συνάντησή μας στη Νέα Υόρκη, απόψε συναντήθηκα με το Κουντρέτ Οζερσάι στο Κορμακίτη στο σπίτι ενός φίλου. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε ως ηγέτες των πολιτικών κομμάτων μας».

Whether we agree on or not, dialogue is the only civilized way of moving forward. Following our meeting in New York, tonight i met with @KudretOzersay at Kormakitis at a friend’s house. And we will continue to do so as leaders of our political parties. pic.twitter.com/GLxjYjIK2w