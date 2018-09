Σε συνέδριο στο Παρίσι η Λήδα Κουρσουμπά

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδα Κουρσουμπά, συμμετείχε στις εργασίες του 22ου Ετήσιου Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιτρόπων για Παιδιά (European Network of Ombudspersons for Children-ENOC), που πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου καθώς και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου που διεξήχθη στις 21 Σεπτεμβρίου, στο Παρίσι. Το θέμα του φετινού Συνεδρίου ήταν «Η ψυχική υγεία των παιδιών: Ευημερία και Δικαιώματα των Παιδιών» (“Children’s Mental Health: Well-being and children’s rights”).



Οπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου που στάληκε σήμερα στα ΜΜΕ, στη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου η Επίτροπος παρουσίασε στους ομολόγους της το πλάνο της εκστρατείας που οργανώνει, για τα 10 χρόνια λειτουργίας του Θεσμού της Επιτρόπου στην Κύπρο, με τίτλο «Συμμετέχω ενεργά στην προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού».

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου υιοθετήθηκε επίσημη δήλωση για το θέμα της Ψυχικής Υγείας των παιδιών στην Ευρώπη, με ξεκάθαρο μήνυμα προς τα κράτη μέλη για την υποχρέωσή τους να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση του δικαιώματος των παιδιών να απολαμβάνουν το καλύτερο δυνατό επίπεδο ψυχικής υγείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ