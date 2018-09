Hope For Children: Στη διάθεση του ΥΠΠ μετά το περιστατικό Καμάρων

Σε άμεση κινητοποίηση τέθηκε ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Center, μετά που ενημερώθηκε για την απαγωγή των δύο ανήλικων αγοριών από Δημοτικό Σχολείο στη Λάρνακα και στα πλαίσια της Υπηρεσίας για Εξαφανισμένα Παιδιά ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός “Child Abduction Alert”, αμέσως μετά τη σχετική ενημέρωση από την Αστυνομία Κύπρου.



Ανακοίνωση από τον Οργανισμό “Hope For Children” CRC Policy Center αναφέρει ότι ο εν λόγω μηχανισμός τίθεται σε ισχύ όταν η Αστυνομία θεωρεί ότι ανήλικα άτομα βρίσκονται σε κίνδυνο και διευκολύνει τη συνεργασία εμπλεκόμενων φορέων κάτω από ένα ενιαίο σύστημα, το οποίο ενισχύει τις προσπάθειες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό εξαφανισμένων παιδιών και την καταπολέμηση του προβλήματος.



Παράλληλα, ψυχολόγοι του Hope For Children έσπευσαν στον Αστυνομικό Σταθμό όπου βρίσκονταν οι οικογένειες των ανήλικων αγοριών, με σκοπό να ενημερώσουν για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Οργανισμός και να παρέχουν στήριξη.



Μέλη του Οργανισμού επικοινώνησαν, επίσης, με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και ενημέρωσαν ότι το προσωπικό του Οργανισμού είναι διαθέσιμο για την άμεση, δωρεάν, παροχή ψυχολογικής στήριξης σε παιδιά και γονείς που έχουν επηρεαστεί από το περιστατικό.



Η υπηρεσία παροχής κοινωνικής, ψυχολογικής και νομικής στήριξης σε παιδιά, νέους και στις οικογένειές τους, εντάσσεται στα προγράμματα που εφαρμόζει το Hope For Children.



Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός “Hope For Children” καλεί όλους να αφαιρέσουν άμεσα τη φωτογραφία των δύο ανήλικων αγοριών από όπου υπάρχει η ανακοίνωση της εξαφάνισης.



Σύμφωνα, εξάλλου, με την ανακοίνωση, ο μηχανισμός “Child Abduction Alert” εγκαθιδρύθηκε με τη συνεργασία του Συνδέσμου για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, μετά από εξουσιοδότηση της Αστυνομίας Κύπρου και τη σύναψη πρωτοκόλλου συνεργασίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

