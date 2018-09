Με εκπλήξεις η παρουσίαση των νέων προγραμμάτων του ΣΙΓΜΑ (vid)

Φέτος όλα αλλάζουν!

Ο πήχης έχει ανέβει πιο ψηλά. Το ΣΙΓΜΑ καλωσόρισε δυναμικά τη νέα τηλεοπτική σεζόν και ετοιμάζεται να κερδίζει για άλλη μια χρονιά την καρδιά των τηλεθεατών.

Με σκληρή δουλειά η τηλεόραση σίγμα, έχει ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με δικές του παραγωγές και εκπομπές για όλες τις ηλικίες.

Όλοι ήταν εκεί, στο Πολιτιστικό κέντρο Τραπέζης Κύπρου στη Λευκωσία.

Η ειδησεογραφική ομάδα του ΣΙΓΜΑ, στις «Τομές στα Γεγονότα» συνεχίζει και φέτος να φωτίζει καθημερινά, κάθε πλευρά της επικαιρότητας έχοντας ως γνώμονα την αντικειμενική και έγκυρη ενημέρωσή.

Πρωτοσέλιδο και Μεσημέρι και κάτι κι αυτή τη χρονιά στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης.

Όλα μπορούν να συμβούν και στη ζωή!

Παρέμβαση σε κοινωνικά και σύγχρονα προβλήματα κάνει η Θέκλα Πετρίδου με τον Πέτρο Αθανασίου και τους καλεσμένους τους καθημερινά στις 9.30 το πρωί.

Η κωμική σειρά «Παντρεμένοι κι οι δυο» συνεχίζει και φέτος ακόμη πιο ανανεωμένη καθώς και η πολυαγαπημένη σειρά εποχής «Γαλάτεια» που κατάφερε να συνεπάρει το τηλεοπτικό κοινό, επέστεψε με μεγάλες ανατροπές και ραγδαίες εξελίξεις.

Κωνσταντίνα Ευριπίδου , Τζώρτζια Παναγή, Χριστιάνα Αντωνίου και Andrew George Ευτυχίου ενώνουν δυνάμεις. Η νέα παρέα της μεσημβρινής ζώνης μας υπόσχεται ότι θα είναι ΟΛΑ ΚΑΛΑ!

«Μια βαλίτσα γεύσεις», «Εύκολα και σπιτικά» και το «SUCCESS STORY» έρχονται προσεχώς στις οθόνες μας!

Όλα μπορούν ν αλλάξουν και στις παραγωγές! Όλα μπορούν ν αλλάξουν και στη Ψυχαγωγία!

H άψογη συνεργασία με τον ΣΚΑΙ Ελλάδος, συνεχίζεται και φέτος, με τα προγράμματα που αγαπήσαμε και έγιναν η καλύτερη συντροφιά μας.

Το The Voice of Greece επιστρέφει ακόμα πιο εντυπωσιακό, ακόμα πιο φαντασμαγορικό.

The power of love, My Style Rocks, Ελλάδα έχεις ταλέντο, Στην υγειά μας ρε παιδιά και φυσικά το SURVIVOR, το παιχνίδι επιβίωσης που καθήλωσε το κοινό σε Κύπρο και Ελλάδα φέτος θα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό και γεμάτο ανατροπές.

Η χθεσινή βραδιά επιφύλασσε πολλές εκπλήξεις.

Το ταξίδι αρχίζει!

Καθίστε αναπαυτικά και ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί, με το νέο πρόγραμμα της τηλεόρασης «Σίγμα» Καλή θέαση!