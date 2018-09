Child Alert για τα δύο 10χρονα -Ευρωπαϊκή Γραμμή για εξαφανισμένα

Πανευρωπαϊκός συναγερμός σήμανε με αφορμή την εξαφάνιση των 10χρονων στη Λάρνακα.

Σε ανάρτηση του το Hope For Children αναφέρει:

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει άμεσα με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για Εξαφανισμένα Παιδιά στον αριθμό 116000 ή στην Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη, στον αριθμό 1460.

MISSING CHILDREN!

If anyone knows anything that can help in tracing them, please contact the European Hotline for Missing Children 116000 or the Citizen’s Line at 1460.