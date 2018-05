«Eαν βομβαρδίσουν την Κύπρο δεν είναι η Ε.Ε ασπίδα»

Η ΕΕ δεν είναι αμυντικός μηχανισμός αλλά μηχανισμός ειρήνης, λέει ο Επικεφαλής της Κομισιόν στην Κύπρο.

H Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αμυντικός μηχανισμός, αλλά ένας τεράστιος ειρηνικός μηχανισμός, δήλωσε την Τετάρτη 9/5 ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Ιερόθεος Παπαδόπουλος. Ωστόσο, συνέχισε, εάν κάποιος ξεκινήσει να βομβαρδίζει την Κύπρο, δεν είναι η ΕΕ που θα προσφέρει ασπίδα, τα κράτη – μέλη όμως, καλούνται από την Συνθήκη της ΕΕ να είναι αλληλέγγυα το ένα στο άλλο.

Ο κ. Παπαδόπουλος, μαζί με τον Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, Ανδρέα Κεττή, τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστα Καδή και τον Πρόεδρο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, Παναγιώτη Σεντώνα απάντησαν σε ερωτήσεις νέων σε εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την Ημέρα της Ευρώπης.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο πολέμου στην ευρύτερη περιοχή και τη στάση που θα τηρήσει η ΕΕ, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι «η ΕΕ δεν έγινε σαν αμυντικός μηχανισμός και η βοήθεια που προσφέρει δεν είναι αμυντικής φύσεως».

Πρόσθεσε ότι «υπάρχουν άλλοι αμυντικοί μηχανισμοί και η ΕΕ έγινε ακριβώς για να μην ξανακάνουμε πόλεμο, δεν έγινε για να προστατεύει αμυντικά από πολεμικές επιθέσεις τα κράτη – μέλη».

«Αν όμως ξεκινήσει κάποιος να βομβαρδίζει την Κύπρο μας σε αυτή την περίπτωση δεν είναι η ΕΕ που θα προσφέρει την ασπίδα, κράτη – μέλη, έχουν όμως τη δυνατότητα να προσφέρουν την αλληλεγγύη τους, και καλούνται από την Συνθήκη της ΕΕ, να είναι αλληλέγγυα το ένα στο άλλο», είπε ο κ. Παπαδόπουλος.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση μαθητή, ο κ. Παπαδόπουλος, είπε ότι «εάν εννοείτε επίθεση από μη κράτος – μέλος και δη από κοντινή γεωγραφικά χώρα, η ΕΕ, αυτός ο τεράστιος ειρηνικός μηχανισμός, με τις πολιτικές της, προσπαθεί να πείσει τα κράτη όλα, είτε είναι στην άμεση γειτνίαση της ΕΕ, είτε είναι πολύ πιο μακριά» να μην ευνοούν ή διεξάγουν πολεμικές συρράξεις. Έφερε ως παράδειγμα τη συμφωνία της ΕΕ και του Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Πρόσθεσε ότι «με την χώρα την οποία υπαινίσσεστε, η ΕΕ έχει κάνει συμφωνίες και η γειτονική μας χώρα είναι υποψήφια προς ένταξη με τη συμφωνία όλων των κρατών μελών και με αυτή τη χώρα έχουμε συμφωνία για τους μετανάστες γιατί υπάρχουν πολλά θέματα».

Όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος, η σύνθεση των κρατών – μελών και τα οικονομικά τους συμφέροντα δένονται με τέτοιο τρόπο ώστε η ΕΕ να αποτρέψει ακριβώς τον πόλεμο και πόλεμος μεταξύ των κρατών – μελών δεν υπάρχει ούτε υπάρχει τέτοια πιθανότητα ούτε μπορεί κανείς να φανταστεί ότι θα φτάσει η Γαλλία να είναι εναντίον της Γερμανίας ή το αντίστροφο».

Στη δική του παρέμβαση ο Υπουργός Γεωργίας είπε ότι ένας στους πέντε νέους στο άμεσο μέλλον θα εργάζεται σε τομείς συνυφασμένους με την πράσινη ανάπτυξη, ενώ μέσα από την ευαισθητοποίηση και τη γνώση για περιβαλλοντικά ζητήματα θα έρθουν καλύτερες μέρες.

Σε σχόλιό του για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών, ο κ. Καδής, είπε ότι «στοίχημα δεν είναι να πάρει κανείς ένα πτυχίο που να δείχνει για παράδειγμα ότι είμαι ένας καλός βιολόγος και μπορώ να κάνω τη συγκεκριμένη εργασία».

Εξήγησε ότι το στοίχημα είναι να αποκτήσει κάποιος δεξιότητες και εμπειρίες μέσα από τη σταδιοδρομία του γενικότερα οι οποίες θα του δίνουν την ευελιξία να απασχοληθεί γενικότερα σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και ανάλογα με τις συνθήκες που θα βρει μπροστά του να εξειδικευθεί.

Όπως είπε ο Υπουργός Γεωργίας δεν υπάρχει χρυσή συνταγή σήμερα ούτε κάποιος μπορεί να σου δώσει την υπόσχεση ότι εάν πας να σπουδάσεις σε ένα συγκεκριμένο κλάδο θα έχεις και εργασία με την αποπεράτωση των σπουδών σου.

Ανέφερε ότι θα πρέπει από μόνος του ο κάθε νέος να αναζητήσει και τις προκλήσεις και τις διεξόδους και λύσεις οι οποίες θα είναι πιο κοντά και στα ενδιαφέροντα που έχεις ως άτομο και στην ιδιοσυγκρασία σου.

Από την πλευρά το ο Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο αναφέρθηκε σε έρευνα που έχει διεξάγει η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει της οποίας σε 30 χρόνια από σήμερα τα μισά επαγγέλματα που υπάρχουν τώρα θα έχουν εκλείψει διότι θα τις κάνουν ρομπότ.

Πρόσθεσε ότι η αυτοματοποίηση της καθημερινότητάς μας, θα οδηγήσει στο χάσιμο ενός μεγάλου αριθμού επαγγελμάτων την ίδια όμως ώρα η τεχνολογική ανάπτυξη και η πράσινη ή η γαλάζια οικονομία ταιριάζουν γάντι στην Κύπρο οπότε η δική μου συμβουλή σε εσάς τους νέους είναι να στραφείτε σε επαγγέλματα σχετικά με την ναυτιλία.

Όπως είπε ο κ. Κεττής, «η πράσινη οικονομία θα είναι υπεύθυνη για τον οικολογικό σχεδιασμό αγαθών στο μέλλον έτσι ώστε τα αγαθά να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από αυτά που έχουμε σήμερα».

Επομένως, συνέχισε, ο βιομηχανικός σχεδιασμός προϊόντων είναι ένα επάγγελμα του μέλλοντος όπως είναι και η μηχανική διαχείρισης περιβάλλοντος και επαγγέλματα που έχουν σχέση με την ενέργεια.

Ο κ. Κεττής ερωτήθηκε και αναφορικά με το «blockchain», το δημόσιο ψηφιακό λογιστικό βιβλίο που συνδέεται με το επίσης, ψηφιακό, νόμισμα, bitcoin και είπε ότι ειδικά για το «blockchain» διεξάγεται αυτή τη στιγμή μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και το θέμα βρισκόταν στην ατζέντα της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Φεβρουάριο.

Πρόσθεσε ότι υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός όχι για την κατάργηση ή απόκρουση αυτής της τεχνολογίας γιατί είναι εδώ, αλλά οι Ευρωβουλευτές προσπαθούν να ρυθμίσουν αυτή την τεχνολογία και το πώς να πάρουμε τα χρήσιμα αποκλείοντας τις αρνητικές επιπτώσεις.

Σε ερώτηση για τα κινεζικής προέλευσης προϊόντα εντός της αγοράς ο κ. Κεττής είπε ότι αυτά τα προϊόντα με τις χαμηλές τιμές τηρούν έστω και τις ελάχιστες προδιαγραφές της ΕΕ κι αν δεν τις τηρούν παρανόμως κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά ενώ το γεγονός ότι είναι φθηνά δεν συνεπάγεται ότι απαραίτητα είναι κατώτερης ποιότητας.

«Οι Βρετανοί βέβαια λένε : Υου get what you pay – Παίρνεις αυτό το οποίο πληρώνεις», είπε ο κ. Κεττής.

Στο ίδιο ερώτημα ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι υπάρχουν προϊόντα στα οποία οι Κινέζοι κατασκευαστές προσθέτουν την σχετική ένδειξη ότι πληρούν τις προδιαγραφές της ΕΕ κάτι που δεν ισχύει και όταν κάτι τέτοιο γίνει αντιληπτό υπάρχει ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης για τους κινδύνους που ενέχει το συγκεκριμένο προϊόν το οποίο αποσύρεται αμέσως.

Στην παρέμβασή του ο Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο είπε ότι όταν πρόκειται να κτίσεις ένα σπίτι δεν αρχίζεις να πετάς το τσιμέντο και το σίδερο και λες ότι θα προκύψει κάτι. Για να μπορέσεις να κτίσεις ένα σπίτι πρέπει να έχεις σχέδιο και αφού το έχεις αρχίζεις να το υλοποιείς, συμπλήρωσε.

Επομένως προκύπτει και το ερώτημα εάν οι μαθητές του σήμερα μπορούν να προβλέψουν και να σχεδιάζουν το μέλλον από τόσο νεαρή ηλικία, είπε ο κ. Παπαδόπουλος.

Ανέφερε, τέλος, ότι για κενή θέση στην έδρα της Κομισιόν στις Βρυξέλλες αποτάθηκαν για πλήρωσή της άτομα με ένα ή και δύο μεταπτυχιακά και υπήρξε και περίπτωση αιτητή με διδακτορικό δίπλωμα στον οποίο απάντησε ότι δεν γίνεται να καταλάβει τη συγκεκριμένη θέση γιατί πρέπει να κυνηγήσει το όνειρό του.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου είπε ότι το 65% των θέσεων εργασίας που οι σημερινοί μαθητές του Δημοτικού Σχολείου θα κληθούν να καταλάβουν δεν υπάρχουν και αυτό καταδεικνύει με πόσο μεγάλη ταχύτητα κινείται ο κόσμος.

Ο κ. Σεντώντας, προέτρεψε τους νέους, να κοιτάξουν με τα μάτια τους εντός τους, δηλαδή τί λέει η καρδιά τους, ποιο είναι το δικό τους ταλέντο, η δική τους ικανότητα και τί πραγματικά θέλουν να κάνουν.

Πρόσθεσε ότι εάν το βρούμε αυτό είναι σημαντικό γιατί θα φέρει τον ενθουσιασμό για αυτό που θα επιλέξουμε και θα ζωντανέψει το κίνητρο, την δέσμευση και την προσπάθειά μας να κατακτήσουμε αυτό το οποίο πραγματικά επιθυμούμε.

Ο Πρόεδρος του ΟΝΕΚ είπε ότι πρέπει πάντα να έχουμε τα μάτια μας ανοικτά για τις αλλαγές που συντελούνται, για τον κόσμο που αλλάζει, τις ταχύτατες αλλαγές που συμβαίνουν στο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ζούμε και επίσης θα πρέπει να καταφέρουμε να βελτιώνουμε συνεχώς τον εαυτό μας.

«Τρεις είναι οι πιο σημαντικές λέξεις : η καρδιά, το μάτι και το μυαλό», είπε, κλείνοντας ο κ. Σεντώνας.

Για το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus και οι τέσσερεις ομιλητές συμφώνησαν ότι είναι μακράν το πιο επιτυχημένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα από το οποίο έχουν επωφεληθεί εκατομμύρια νέοι και όχι μόνο δεν θα μειωθεί η χρηματοδότησή του αλλά υπάρχει αύξηση του σχετικού κονδυλίου στον επόμενο προϋπολογισμό που θα εγκριθεί από τα κράτη – μέλη.

ΚΥΠΕ