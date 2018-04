40.000 εθελοντές καθαρίζουν την Κύπρο

Με τη συμμετοχή μέχρι στιγμής 43.000 εθελοντών, πραγματοποιείται την προσεχή Κυριακή, στις 10 το πρωί, μπροστά από το εκκλησάκι των Δεκατριών Οσιομαρτύρων και Ομολογητών, στο Γραμμικό Πάρκο, πίσω από το Προεδρικό Μέγαρο, η 6η Παγκύπρια Εκστρατεία «Let’s do It Cyprus! KαθαρίΖΩ την Κύπρο».



Το Let’s do it Cyprus! συμμετείχε με επιτυχία για πρώτη φορά στην παγκόσμια αυτή εκστρατεία το 2012, με περίπου 4.000 εθελοντές, ενώ το 2017 συμμετείχαν 35.500 εθελοντές.

Όπως αναφέρθηκε σε σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά Γραφεία της Cyta, στη Λευκωσία, και με την οποία σηματοδοτήθηκε η επίσημη έναρξη της εκστρατείας, όσοι θέλουν να στηρίξουν την εκστρατεία μπορούν να δηλώνουν ηλεκτρονικά τη συμμετοχή τους στο www.letsdoitcyprus.com ή να αποστέλλουν τη δήλωση συμμετοχής τους με φαξ στο 22400176 ή με Email στο info@letsdoitcyprus.com. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 70005022.



Μιλώντας στη δημοσιογραφική διάσκεψη, η Επίτροπος Περιβάλλοντος Ιωάννα Παναγιώτου είπε ότι το Let’s do it Cyprus! είναι μέρος της καμπάνιας Let’s do it World!, μίας παγκόσμιας εκστρατείας καθαρισμού, που στόχο έχει να απαλλάξει τις φυσικές περιοχές του κόσμου από σκουπίδια. Είναι το μεγαλύτερο εθελοντικό πρόγραμμα και η μεγαλύτερη κίνηση πολιτών που έχει οργανωθεί ποτέ στον κόσμο.



Σημείωσε ότι η ιδέα για αυτή την κινητοποίηση γεννήθηκε το 2008 στην Εσθονία και σήμερα, στο Let’s do it World! συμμετέχουν πέραν των 100 χωρών, ανάμεσά τους και η Κύπρος.



Η εκστρατεία αυτή, συνέχισε η κ. Παναγιώτου, αποτελεί τη μεγαλύτερη εθελοντική δράση που πραγματοποιείται στην Κύπρο.



«Στόχος μας είναι να έχουμε τη συμμετοχή όσων περισσότερων εθελοντών γίνεται, ώστε το μήνυμά μας να φτάσει σε ολόκληρη την Κύπρο και να ακουστεί ηχηρό σε όλο τον κόσμο μέσω του Let’s do it World!, το οποίο διοργανώνει και πάρα πολλές δράσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου, όπου η Κύπρος και η ομάδα του Together συμμετέχουν», πρόσθεσε.



Η κ. Παναγιώτου είπε ότι η επιτυχία της εκστρατείας "Καθαρίζουμε την Κύπρο σε μια μέρα" στηρίζεται στον εθελοντισμό και στην αγάπη όλων μας για το περιβάλλον και την Κύπρο.



«Σε όλα τα θέματα, η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και η εθελοντική προσφορά είναι σημαντικά στοιχεία επιτυχίας, οποιασδήποτε πολιτικής δράσης. Η μάχη υπέρ του περιβάλλοντος είναι μια μάχη υπέρ του μέλλοντος της Γης, υπέρ του μέλλοντος του δικού μας και των παιδιών μας, είναι μια μάχη υπέρ της ζωής», συμπλήρωσε.



Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Γιάννης Γιαννάκη, στον δικό του χαιρετισμό, είπε ότι η ποιότητα των πολιτών του σήμερα και του αύριο είναι τα περιβαλλοντικά και πρόσθεσε ότι αυτή η εκστρατεία έχει ως στόχο να περάσει το μήνυμα ότι το περιβάλλον και η προστασία του αφορά όλους.



«Θα δούμε ακόμα μια φορά ότι εμείς οι Κύπριοι, δυστυχώς, μολύνουμε το περιβάλλον. Θα δούμε ακόμα μια φορά τόνους σκουπιδιών, τους οποίους θα μαζέψουν όλοι αυτοί οι εθελοντές, και θα δούμε πόσο μολύνουμε εμείς οι άνθρωποι το περιβάλλον μας. Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι μια παγκόσμια μέρα, δεν είναι μια μέρα, αλλά πρέπει να γίνει στάση ζωής. Η καλλιέργεια κουλτούρας περιβαλλοντικής συνείδησης αφορά όλους», ανέφερε.



Όπως είπε, η παγκόσμια περιβαλλοντική εκστρατεία «Lets Do it!», η οποία διοργανώνεται και στην Κύπρο από την Επίτροπο Περιβάλλοντος και το Together Cyprus, και σε συνεργασία του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού, του Τμήματος Δασών, της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Κοινοτήτων, με σύμμαχο την κοινωνία των πολιτών και τη στήριξη των χορηγών, κατάφερε σε λίγα χρόνια να ενεργοποιήσει πάνω από 40.000 πολίτες, οργανωμένους ή μη οργανωμένους.



«Θέλουμε αυτή η κοινωνία να αποκτήσει, εκτός από εθελοντική προσφορά - η οποία πράγματι αναδεικνύεται συνεχώς, και περιβαλλοντική συνείδηση», συμπλήρωσε.



Ο Αναπληρωτής Σνώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Cyta Μιχάλης Αχιλλέως, στον χαιρετισμό του, είπε ότι το περιβάλλον ανήκει σε όλους μας και η προστασία αποτελεί ευθύνη και βασικό μέλημα όλων μας και είναι σε αυτό το πλαίσιο που η Cyta συμμετέχει και στηρίζει για ακόμη μία χρονιά την Εκστρατεία, ως ένας από τους κύριους χορηγούς.



«Για να γίνουμε ένας οργανισμός με μηδενικά απόβλητα, έχουμε θέσει ως προτεραιότητά μας την υιοθέτηση πολιτικών μέτρων και έργων για την αποτελεσματική και ορθολογική μεταχείριση των αποβλήτων, για την αειφόρο χρήση των πόρων και για την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Οι προσπάθειες για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλο το φάσμα της λειτουργίας του οργανισμού μας, από τον σχεδιασμό και την παραγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας που προωθούμε στην αγορά, μέχρι τη χρήση και την απόρριψη οποιωνδήποτε υλικών από τους πελάτες μας, είναι συνεχής», πρόσθεσε.



Ο συντονιστής της εκστρατείας «Let’s do it Cyprus», από την Ομάδα Together Cyprus, Ανδρέας Αγγελή, ανέλυσε τους στόχους της φετινής εκστρατείας και ανέφερε ότι το Let’s do it είναι το μεγαλύτερο εθελοντικό πρόγραμμα και η μεγαλύτερη κίνηση πολιτών που έχει οργανωθεί ποτέ στον κόσμο.



Ευχαρίστησε, τέλος, την Επίτροπο Περιβάλλοντος, τον Επίτροπο Εθελοντισμού, την Ένωση Δήμων, την Ένωση Κοινοτήτων, το Τμήμα Δασών, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Σώμα Προσκόπων Κύπρου, τον Ερυθρό Σταυρό και τους χορηγούς, για τη βοήθειά τους στη διοργάνωση της φετινής εκστρατείας.



Πηγή: ΚΥΠΕ