Παρουσιάστηκαν τα νέα γλυπτά για το πάρκο της Αγίας Νάπας

Παρουσιάστηκαν χθες, Πέμπτη, στο Δημοτικό Μουσείο «Θάλασσα» τα 22 γλυπτά που φιλοτέχνησαν 13 καλλιτέχνες, οι οποίοι συμμετέχουν στη δεύτερη φάση του 5ου Συμποσίου Γλυπτικής του Δήμου Αγίας Νάπας και τα οποία θα τοποθετηθούν στο Πάρκο Γλυπτικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αγίας Νάπας, στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Γιάννης Καρούσος ευχαρίστησε τους καλλιτέχνες για τα αριστουργήματα που δημιούργησαν και όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της Β΄ Φάσης του 5ου Συμποσίου Γλυπτικής.

Παράλληλα ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Αγίας Νάπας και της αναδόχου εταιρείας Πολυτία Αρμός που αφορά την μελέτη του έργου για την αναβάθμιση του συμπλέγματος πάρκων «Πάρκου Γλυπτικής», «Πάρκου Μεσογειακών Φυτών, Κάκτων και Παχύφυτων» και «Σπηλαίου Παλαιοντολογικών Ευρημάτων».

Ο κ. Καρούσος είπε ότι «το έργο θα αναβαθμίσει την περιοχή των δύο Πάρκων και θα αποτελέσει κέντρο υπέρ-τοπικού ενδιαφέροντος που θα προσελκύει πολλούς επισκέπτες τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό».

Αναμένουμε, συνέχισε, ότι με την ολοκλήρωση του έργου θα εμπλουτιστεί το τουριστικό προϊόν του Δήμου Αγίας Νάπας αφού προσφέρουμε ένα χώρο που θα λειτουργεί ολόχρονα και θα παρουσιάζει πολύπλευρο ενδιαφέρον και ποικιλομορφία.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συμποσίου Γλυπτικής Κίκης Κωνσταντίνου μετέφερε τον ενθουσιασμό και τις εντυπώσεις των καλλιτεχνών για το Πάρκο.

Η Πολιτιστική Λειτουργός του Δήμου Μαρία Τοφινή Τσαντίλα ανέφερε ότι μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, το Πάρκο έφτασε να φιλοξενεί 186 γλυπτά 150 καλλιτεχνών από όλες τις χώρες του κόσμου.

Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας απένειμε στη συνέχεια αναμνηστικές πλακέτες στους καλλιτέχνες και στους χορηγούς του Συμποσίου.

Οι 13 καλλιτέχνες που φιλοτέχνησαν έργα είναι οι Glebos Tkachenko από τη Ρωσία με το έργο «Virtue», ο Viktor Rassadkin επίσης από τη Ρωσία με το έργο «A Good Fishing Catch», ο Esmaeil Rezayei από το Ιράν με δύο έργα «Pegasus Immigration» και «Neo-Pegasus», το ζεύγος από την Κίνα Sihua Qian και Ζhao Li οι οποίοι φιλοτέχνησαν τέσσερα έργα «Listening to the Sea», «Βubble no.9», «Spring» και «At the moment», ο Ιρανός Saeid Ahmadi με δύο έργα «Odysseus» και «Greek Soldier», ο Malin Malinov από τη Βουλγαρία επίσης με δύο έργα «Muse» και «Waves», ο Iurie Platon από την Μολδαβία με τα έργα «Nefertiti» and «Dancing Nymph», o Ρώσος καλλιτέχνης Νikolay Karlykhanov με τo έργo «Artemis» η Olga Sagakon από τη Ρωσία επίσης με τα έργα «Solo at the Sea» και Elephant, o Viktor Sushkevichs από τη Λάτβια με το έργο «Αnima», ο Ουκρανός Serhii Sbitniev με το έργα «Abduction of Europe» και «Wisdom» και ο Αιγύπτιος Nazih Rashid με τα έργα «Τhe woman vision between reality and fantasy» και «Whale».

Πηγή: ΚΥΠΕ