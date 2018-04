Ζέτα: Σημαντικά βήματα για εξάλειψη βίας κατά γυναικών

Η Κύπρος έχει σημειώσει σημαντικά βήματα στη διαμόρφωση πλαισίου πολιτικών και θεσμικών μέτρων, με την υιοθέτηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης, που στοχεύουν στην εξάλειψη της βίας, των διακρίσεων και στη προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών σε διάφορους τομείς, τόνισε η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, σε χαιρετισμό της στο 25ο τριεθνές Συνέδριο ZONTA (Ελλάδα-Κύπρος-Λίβανος).

Το Συνέδριο διοργάνωσε ο Όμιλος ΖΟΝΤΑ Λευκωσίας, στην Κύπρο, με θέμα, “Advocate-Serve-End Violence - Take action to improve the lives of women and girls”.

Η βία κατά των γυναικών και κοριτσιών, αποτελεί σοβαρή μορφή παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είπε η Υπουργός Εργασίας και εξήρε το έργο της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ΖΟΝΤΑ, για την υπεράσπιση, προώθηση και αναγνώριση των δικαιωμάτων των γυναικών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

«Η πρόληψη, η αντιμετώπιση και η εξάλειψη κάθε μορφής βίας, μας αφορά όλους και απαιτεί αποτελεσματικές, συντονισμένες, κυβερνητικές πολιτικές και πρακτικές, με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών», επεσήμανε και τόνισε ότι η Κύπρος έχει σημειώσει σημαντικά βήματα στη διαμόρφωση πλαισίου πολιτικών και θεσμικών μέτρων, με την υιοθέτηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης, που στοχεύουν στην εξάλειψη της βίας, των διακρίσεων και στην προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών σε διάφορους τομείς.

Αναφέρθηκε στη θέσπιση νομοθεσίας με τον «Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμο» του 1994 που αντικαταστάθηκε με το Νόμο του 2000 - 2017, ο οποίος καθορίζει ότι η βία από ένα μέλος της οικογένειας σε άλλο αποτελεί ποινικό αδίκημα. Για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας στις 08/11/2017, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το «Εγχειρίδιο Διατμηματικών Διαδικασιών για τη Διαχείριση Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια για Παιδιά», σημείωσε.

Επίσης, είπε η Υπουργός, η Κυπριακή Δημοκρατία, υπέγραψε τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας), και σημείωσε ότι «η εμπορία προσώπων, αποτελεί ακραία περίπτωση παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποτελεί μία μορφή οργανωμένου εγκλήματος», τονίζοντας ότι «η αντιμετώπιση ενός τέτοιου προβλήματος χρήζει μίας συνεκτικής πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη στο διεθνή αγώνα που διεξάγεται».

Για το σκοπό αυτό, όπως είπε, η Κύπρος έχει υπογράψει και κυρώσει με νόμο, όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις που αφορούν σε θέματα σωματεμπορίας και άλλες συναφείς παράνομες δραστηριότητες, ενώ αναφέρθηκε στο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και της Οργάνωσης Cyprus Stop Trafficking. Το Μνημόνιο έχει σκοπό τον συντονισμό της δράσης για παροχή υπηρεσιών και τη διασφάλιση της αναγκαίας στήριξης των θυμάτων εμπορίας, περιλαμβανομένης της πρόσβασης τους σε πληροφόρηση, υπηρεσίες στήριξης, στέγαση, απασχόληση και κοινωνικής επανένταξη τους.

«Η στήριξη της ισότιμης θέσης της γυναίκας στην κοινωνία, την οικονομία και την πολιτική επιβάλλει δράσεις σε διάφορα επίπεδα, που να καλύπτουν όλες τις διαστάσεις της ανισότητας και να στοχεύουν τις βαθύτερες αιτίες της», τόνισε περαιτέρω. Μια άλλη βασική διάσταση της ανισότητας, πρόσθεσε, είναι και η οικονομική ανισότητα και το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών.



«Για να επιτευχθεί πρόοδος στον τομέα αυτό, απαιτούνται στοχευμένες δράσεις», επεσήμανε η κ. Αιμιλιανίδου και αναφέρθηκε συναφώς στο συγχρηματοδοτούμενο Έργο «Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών», το οποίο υλοποιήθηκε από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου από το 2010 μέχρι το 2015, και συνέβαλε, μεταξύ άλλων, στη σημαντική μείωση του χάσματος στις αμοιβές των δύο φύλων.



«Το χάσμα αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Κύπρο έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει να ακολουθεί πτωτική τάση», είπε η Υπουργός Εργασίας και αναφέρθηκε στα τελευταία επίσημα στοιχεία της Eurostat, που αφορούν το 2016, σύμφωνα με τα οποία το ποσοστό του χάσματος είναι μόλις 13,9% από το 22% που καταγράφηκε το έτος 2007. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2010 η χώρα μας είχε ποσοστό χάσματος υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ σήμερα, βρίσκεται στην 9η θέση και ανάμεσα στις χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό επιτυγχάνοντας να βρίσκεται αρκετά πιο κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ (16,2%), υπέδειξε.

Η πτωτική τάση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων στην Κύπρο αναμένεται να συνεχιστεί, τόσο λόγω των μακροπρόθεσμων επιδράσεων των μέτρων που έχουν ολοκληρωθεί, όσο και των μέτρων που συνεχίζονται να λαμβάνονται, εκτίμησε περαιτέρω.



Αναφορά έκανε, τέλος, στον «Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον», ο οποίος βραβεύει συγκεκριμένες πρακτικές που προωθούν την ισότητα των φύλων και τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, όπως η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στις διαδικασίες πρόσληψης και ανέλιξης, στην επαγγελματική κατάρτιση, στην αξιολόγηση του προσωπικού και στις απολαβές κ.α.

Ο Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης έχει πιστοποιήσει μέχρι σήμερα 47 εταιρείες ή οργανισμούς, και συνεχίζει τη λειτουργία του ως ένας πετυχημένος θεσμός που επιβραβεύει εργοδότες οι οποίοι έμπρακτα προωθούν την ισότητα των δύο φύλων μέσα από τις εργασιακές πολιτικές τους, τόνισε η κ. Αιμιλιανίδου.

Πηγή: ΚΥΠΕ