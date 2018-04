Τι λέει το tweet του Τσαβούσογλου για τα κατεχόμενα (pic)

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα η σύσκεψη στο «προεδρικό» της τ/κ πολιτικής ηγεσίας με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών που πραγματοποιεί επίσκεψη στα κατεχόμενα.

Δηλώσεις δεν έγιναν από κανέναν, ωστόσο ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου με μήνυμά του στο τουίτερ πριν λίγο έγραψε ότι προέβησαν σε εκτίμηση της παρούσας κατάστασης και «θα συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις μας την επόμενη περίοδο».

Η σύσκεψη του κ. Τσαβούσογλου με τους πολιτικούς αρχηγούς άρχισε στις 3 το απόγευμα. Προηγήθηκε κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον Τ/κ ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί και διευρυμένες συνομιλίες αντιπροσωπειών.

Ωστόσο ο Τούρκος ΥΠΕΞ σε μήνυμά του στο twitter αναφέρει "εκτιμήσαμε την παρούσα κατάσταση στις συναντήσεις μας με τον Πρόεδρο Mustafa Akınci, τον Πρωθυπουργό Tufan Erhürman και τους ηγέτες των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου.

Θα συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις μας την επόμενη περίοδο".

